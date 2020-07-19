Правительство утвердило правила субсидирования на продвижение экспорта кино и IT-продукции

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19.07.2020, 11:08, Новости дня

Правительство в рамках продвижения экспорта российского кино, а также онлайн-сервисов, игр и облачных ресурсов утвердило правила распределения субсидий на поддержку таких проектов, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«До 70% средств господдержки направят на проекты в сфере кино и анимации и до 30% – на IT-продукцию. Субсидии частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актерам, разработку дизайна IT-сервисов, а также на продвижение. Отбор претендентов на получение субсидий будет проходить не реже одного раза в год. На один проект разрешается направлять не более 30% общего объема господдержки», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что средства выделяются в рамках федерального проекта «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» для продвижения, сертификации и адаптации российской продукции за рубежом.

Ранее Счетная палата РФ указала на недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа.





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