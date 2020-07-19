 

Великобритания попросила Японию о помощи в строительстве сети 5G

19.07.2020, 11:08, Новости дня

Правительство Великобритании попросило Японию помочь в строительстве телекоммуникационной сети 5G после отказа британских властей от использования оборудования китайской компании Huawei информирует Nikkei.

Сотрудничать с Великобританией могут японские компании NEC Corp и Fujitsu Ltd. Источник из NEC сообщил, что компания уже начала переговоры с британской стороной. По данным источника из Fujitsu, компания намерена продавать свою продукцию в Европе и ищет возможности для этого, предает «Коммерсант».

Напомним, Британия отказалась от участия Huawei в сетях 5G. С 31 декабря британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei.

Власти Британии в конце января разрешили допуск Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме, технологии китайской компании не будут допущены к «чувствительным» частям сети, связанным с национальной безопасностью.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Кремль анонсировал совещание Путина по коронавирусу

05.06 / CNBC – Саудовская Аравия и РФ настаивают на продлении сделки ОПЕК+ до конца июля

21.05 / Пандемия показала уязвимость США и Великобритании перед угрозой биотерроризма

25.06 / Землетрясение в Мексике: 7 человек погибли

12.06 / “Обеспечит повсеместность местного самоуправления”. Кабмин Украины определил админцентры территориальных общин и их территории

25.06 / В США собираются переименовать штат в рамках борьбы с расизмом

30.05 / В Москве 6 июня откроется книжный фестиваль «Красная площадь»

23.06 / Болтон заявил о намеренном опоздании Трампа на первый саммит с Путиным

19.06 / Зеленский исключил Ермака из наблюдательного совета “Укроборонпрома”

10.06 / Зеленский о транше МВФ: Это наша большая победа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска