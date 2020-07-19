 

Мнение: Мошенники в московской тюрьме: Больше нет подпольного колл-центра

19.07.2020, 11:05, Разное

А начиналось все банально. Только в этот раз я не бросил трубку, придержал звонок, и отзвонился параллельно знакомому оперу. Не зря же я писал статьи на криминальные темы – должен быть какой-то бонус от таких связей.
– Андрей Игоревич, вас беспокоят из Сбербанка. Мы звоним, чтобы подтвердить перевод денежных средств Сергею Ивановичу Кречетову. Подтверждаете?
– Да, огромное спасибо.
– Что? Вы подтверждаете? Может, оформим отмену?
– Погодите, Сергей Иванович – мой брат жены. Я всегда рад ему помочь.

Набираю опера с другого номера.
– Вася, – пусть будет Вася, чтобы не светить реальные имена, – тут у меня мошенник на линии. Разводит на деньги. Давай его возьмем.
– Давай, – говорит Вася. – Ну-ка продиктуй мне номер, откуда идет звонок.

Диктую номер.
Вася:
– Сейчас мы его пробьем. Надо держать минут десять. Сможешь?
– Не знаю, может, он сам трубу бросит.
– Надо.

Озадаченный мошенник говорит заранее заготовленное по сценарию.
– Давайте лучше отменим операцию платежа. Похоже, что это мошенники. Скажите полностью номер вашей карты, кодовое число. Ну и продиктуйте заодно, чтобы мы были уверены в отмене все ваши данные – адрес по месту жительства.
– Контрольный вопрос не нужен?
– Нет, хотя можете его тоже сказать.
– Простите, вас как зовут?
– Арсений Жилин, я сотрудник колл-центра.
– Я не помню карту, сейчас возьму, посмотрю число…
– Хорошо.
– Сейчас, минутку, она у меня в другой комнате. Там просто на карте миллиона полтора. Конечно, я очень волнуюсь.
– Я вас понимаю.

Он меня понимает, сидя на московской зоне, как выяснилось.

– Все, засекли, – говорит Вася. – Едем. Ты не поверишь. Это тюрьма. То есть СИЗО.

Дело было недели полторы назад. И меня достали звонками, честно говоря, до этого “враги рода человеческого” – ворьё. Я честно сообщал номера мошенников, бросив трубку, сотрудникам Сбербанка – ноль реакции. Но тут прямо позвонил Васе. Надоели! На карте Сбера у меня, кстати, нет никаких миллионов.

И вот вам информация к размышлению. Я не знаю, Вася так грамотно сработал, или еще кто-то, но в СИЗО, на самом деле, почти никто не знал, что пара сотрудников ФСИН устроили подпольный бизнес. Причем, другие сотрудники СИЗО проводили шмоны, но ничего не могли найти. А сидельцы ложкой выдолбили в нарах углубление и прятали там мобильные телефоны, и даже модем у них был вмонитрован в стену и прикрыт штукатуркой. Сим-карты им поставляли эти же упыри. Постоянно новые. День звонят, собирают деньги с тупых. Обновление сим-карт.

Одна камера. Одна. И в ней натуральный блатной колл-центр по мошенническому выманиванию денег у людей. И вот сегодня опять(!) звонок – ровно с той же схемой разводки. То есть они такие были не одни.
– Андрей Игоревич, это сотрудник Сбербанка…
Я на этого типа наорал.
– Пошел на…
– Ах так, – говорит он, – я перевожу твои деньги. А ты – психопат.
– Психопат? Может быть, зато я не сижу, – говорю.
Он кинул трубку сразу же.

Я сначала подумал: “Вместо того, чтобы психовать, надо было опять звонить операм”. Потом: “Каждый раз я?! У меня и времени нет. Почему я?!” Ну и сожаление, конечно, потом. Не сделал доброе дело, хотя мог. И для Васи, и для людей. Но вы учтите – звонить в службу безопасности банка, любую, вообще бесполезно. Пока они зашевелятся – у всех сидельцев – новые сим-карты. Держите упыря на линии и набираете полицию. Хотя подробности вам вряд ли сообщат потом. И такое, чтобы так быстро сработали – это надо иметь знакомства, подозреваю. Хотя кто его знает?.. Я сейчас совершенно в другой теме – настолько плотно, что только ею и занят с утра до ночи. Работа, работа, работа…

А, еще интересное.
– А ты не боишься? – спрашивает меня журналист, которому Вася рассказал, как было дело. – Ну там вычислят, накажут…
Реально, пусть записываются в очередь. Я такого ему не сказал, но кто мне только не угрожал за время моей работы и вообще по ходу жизни. Ножевые есть, огнестрел, переломы, конечно. Было – били вшестером. Я живучий, раз. И потом – не боюсь. Объяснить – почему – не могу. Не боюсь, и все.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3307

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста





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