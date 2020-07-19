Минздрав РФ: Опасность увеличения числа заболевших COVID-19 сохраняется

19.07.2020, 10:53, Разное

Опасность увеличения числа заболевших COVID-19 в Российской Федерации сохраняется. Об этом пояснил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Специалист отметил тот факт, что на данный момент мир ещё не преодолел высшую точку заболеваемости. Несмотря на то, что во многих регионах и странах отмечается улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, тем не менее все достижения должны быть закреплены вакцинацией населения от коронавирусной инфекции.

Правительство страны находится в сложном положении, ведь во время борьбы за здоровье россиян также необходимо поддерживать экономику. Об этом пишет ПолитЭксперт.