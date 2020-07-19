Мнение: Действительно ли социалисты глупые?

19.07.2020, 10:43, Разное

Житейская логика подсказывает, что сторонники простых решений, — «отнять и поделить», «революция», «выслать всех негров в Африку», — не слишком хорошо соображают. Разумный гражданин навряд ли будет симпатизировать Шарикову, так как история много раз уже показала, чем пропитаны «равенство», «братство» и прочие громкие слова.

Научные исследования говорят, что конкретно в этом случае житейская логика полностью права. Сторонники радикальных идей, — социалисты, к примеру, — имеют в среднем на 10 пунктов более низкий IQ, чем центристы. Также они имеют ярко выраженные проблемы с рефлексией, из-за чего часто не способны понять, когда ошибаются.

Это не значит, что все социалисты глупы. Так, к примеру, в США образовательная система вот уже лет 20 как захвачена марксистами, из-за чего многие умные студенты и аспиранты, подпав под влияние окружения, склоняются к экстремальным взглядам. Тем не менее исследования показывают, что в средний сторонник радикальных взглядов существенно глупее, нежели средний условный центрист.

Вот несколько ссылок, которыми поделился известный вам shadowsinrain:

https://olegmakarenko.ru/1881889.html?thread=751004449#t751004449

1. Метакогнитивный провал как черта тех, кто придерживается радикальных убеждений

Научная работа, из которой следует, что люди с радикальными убеждениями плохо понимают свои ошибки:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982218314209

— радикально настроенные участники проявили меньше понимания правильности своих решений;

— радикалы демонстрировали меньшие сдвиги доверия в ответ на опровержение доказательств.

2. Людям с экстремальными политическими взглядами трудно думать о своем собственном мышлении

Популярная статья, в которой простым английским языком пересказывают результаты научной работы, на которую я сослался выше:

https://www.popsci.com/radical-politics-metacognition/

«Исследования давно показывают, что люди, придерживающихся радикальных убеждений, склонны… выражать более высокую уверенность в своих убеждениях, чем другие», – говорит Стив Флеминг, когнитивный нейробиолог UCL и один из авторов статьи. «Но было неизвестно, было ли это просто общее чувство уверенности во всем, во что они верят, или это было отражением изменения в метапознании».

Он и его коллеги стремились найти ответ, исключив из уравнения политические взгляды: они предлагали участникам исследования вопрос, который имел объективный ответ, а не вопрос, основанный на личных убеждениях.

…

После анкетирования первая группа провела простой тест: они посмотрели на два разных скопления точек и быстро определили, в какой группе точек было больше. Затем они оценили, насколько уверены в своем выборе.

Люди с радикальными политическими взглядами выполнили это упражнение почти с той же точностью, что и умеренные участники. Но «после неверных решений радикалы с меньшей вероятностью снизят свою уверенность», – говорит Флеминг.

В отличие от политических убеждений, которые часто не имеют правильного или неправильного ответа сами по себе, в одной группе точек было несомненно больше точек, чем в другой. Но независимо от того, был ли ответ верным или нет, радикалы были более склонны верить в правильность своего мнения, чем учитывать шанс, что они могли ошибиться.

В реальных дискуссиях в интернете можно наблюдать ровно то же самое. В то время как условные центристы относятся к неприятным фактам с уважением, — либо признавая свою ошибку, либо уклоняясь от дальнейшей дискуссии, — условные радикалы отвергают любые факты и при любых обстоятельствах продолжают упрямо настаивать на своём.

3. Политические ориентации, интеллект и образование

Научное исследование:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160289611001425

Краткая суть: если испытуемый умён и образован, он, вероятно, центрист.

4. Интеллект и политические взгляды имеют сложную взаимосвязь

Научно-популярная статья:

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/unique-everybody-else/201305/intelligence-and-politics-have-complex-relationship

В подтверждение этого Риндерман и др. приведите данные из Великобритании и Бразилии, показывающие, что люди, которые выражали поддержку центристским партиям (включая правоцентристские и левоцентристские партии), имели более высокий средний IQ по сравнению с теми, кто поддерживал более четко левые или правые партии…

Люди, которые вообще имели политические взгляды, как правило, имели более высокий IQ, чем те, кто сказал, что у них нет политических взглядов. Это говорит о том, что люди, которые более умны, как правило, более заинтересованы и информированы о политике. Стоит отметить, что средний IQ, указанный для различных политических ориентаций… был хорошо в пределах нормального диапазона (IQ в диапазоне от 90 до 110 считается “средним”). Например, те, кто поддерживал правоцентристские партии, имели коэффициент интеллекта около 105, тогда как те, кто поддерживал явно левые или правые партии, имели коэффициент интеллекта около 94.