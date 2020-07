Мнение: Натюрморты с черепами

19.07.2020, 10:35, Разное

Если смотреть подряд много картин в жанре натюрморта, особенно — созданных в XVII веке, поражает, насколько часто в них попадаются человеческие останки. Почему? Что скрывает их шифр?



Sébastien Bonnecroy. Vanitas. 1641

Если в натюрморте среди других предметов вы видите череп, то практически сто процентов, что картина относится к поджанру, который называется латинским словом "ванитас". Это слово из Ветхого Завета, из первой строчки книги Экклезиаста: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — всё суета!»

Joannes de Cordua. Vanité au buste. 1665



Натюрморт в жанре "ванитас" — это конкретная такая аллегория; картина, нашпигованная зашифрованными символами, как селедка под шубой — селедкой. Хотя все эти картины в первую очередь красивы (ибо мастера были отличными художниками), но главное в них, в первую очередь, именно этот смысл.

Carstian Luyckx, Memento Mori still life with musical instruments, books, sheet music, skeleton, skull and armour. 1667/68 (?)



Попробуем расшифровать один из таких ребусов:

Разбитый стакан для вина — символ хрупкости человека, и смерти. Песочные часы — того, как быстро бежит время; рядом карманные часы (на голубой ленте), они подчеркивают эту мысль. Роза — символ любви, то есть того, что совершенно точно кончается, и вообще представляет из себя вранье. Ракушки — останки умерших моллюсков, и вдобавок символ греха похоти… и так далее.

Hendrick Andriessen – Vanitas still life with a skull, a broken Roemer. 1630-40



Но самое главное в композиции, задающее главную интонацию, это именно череп. Он говорит зрителю: я — твое отражение, ты будешь таким, смотри на эту красивую картину с вкусными вещами, но помни, что несмотря на все наслаждения ты станешь точно таким же как я, голым черепом, пустотой.

Символика эта очень стара: и у древних римлян есть мозаики с изображением черепа или скелета и надписью "помни о смерти" (мементо мори).

Andrea Previtali. Portrait of a Man – Memento Mori. 1502



Больше всего натюрмортов "ванитас" писали в 17 веке, в эпоху барокко, когда люди любили трепетать и содрогаться. В последующую эпоху Просвещения эта мода постепенно сходит на нет, хотя отдельные образцы, продолжающие жанр, встречаются.

Лично мне очень интересно смотреть, как эта традиция иногда мелькает в 21 веке, когда в нее играют люди, которым тоже интересно помнить о символике вещей и о том, что в сущности предметы роскоши — это символы грехов, портящих нашу душу и тело.

By David Cahill, 2009 (?)