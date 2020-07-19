В РФ выявлено 6 тыс. 109 случаев коронавируса за сутки

19.07.2020, 10:30, Новости дня

За минувшие сутки в РФ зафиксировано 6 тыс. 109 случаев коронавируса, общее число возросло до 771 тыс. 546, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 95 – это минимум с 29 июня, говорится в сообщении на сайте оперштаба.

В Москве зафиксирован 591 случай коронавируса, в Московской области – 171, в Санкт-Петербурге – 202.

Вылечился от COVID-19 за последние сутки 3 тыс. 481 пациент, общее число излечившихся превысило 550 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.