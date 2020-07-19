Принцесса Беатрис представила первые фото со свадьбы с Эдоардо Мапелли Моцци

19.07.2020, 10:16, Разное

На днях стало известно, что внучка королевы Елизаветы II, дочь опального принца Эндрю и Сары Фергюсон – принцесса Беатрис – вышла замуж за итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци. Сегодня дворец опубликовал первые снимки со свадьбы в Виндзорском замке: на одном из них молодожены покидают Часовню всех святых, где обменялись клятвами любви и верности, на втором – позируют вместе с бабушкой и дедушкой невесты – королевой Елизаветой II и герцогом Эдинбургским, находясь от них на “ковидном” расстоянии.

Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли МоцциДля свадьбы Беатрис выбрала образ, вдохновленный стилем своей бабушки. На ней было винтажное платье Нормана Хартнелла, принадлежавшее королеве, а также тиара Queen Mary Diamond fringe, в которой Елизавета II выходила замуж за принца Филиппа в 1947 году. Букет невесты из жасмина, нескольких видов роз, душистого горошка и других растений по традиции был отвезен в Вестминстерское аббатство.

Известно, что частную церемонию посетило около 15 членов семьи и друзей, включая бабушку и дедушку невесты, ее родителей – принца Эндрю и герцогиню Йоркскую Сару, младшую сестру, принцессу Евгению, с мужем. Со стороны Эдоардо были его мать с отчимом, а также брат. Четырехлетний сын жениха, Вулфи, был его шафером, мать мальчика и бывшая возлюбленная Мапелли Моцци, Дара Хуан, на церемонии не присутствовала, но была замечена папарацци в Лондоне.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли МоцциНапомним, свадьба Беатрис откладывалась несколько раз: то из-за отца невесты, принца Эндрю, который в ноябре прошлого года оказался замешан в секс-скандале (в том же месяце королева Елизавета II отстранила его от исполнения общественных обязанностей и отменила масштабный праздник в честь 60-летия сына – вместо него был устроен скромный семейный обед), то из-за продолжительного “мегзита” и новостей о разводе старшего внука Елизаветы II. Также сообщалось, что церемония не будет транслироваться по национальному телевидению, а конная процессия к месту венчания будет заменена на проезд в автомобиле. В марте этого года стало известно об отмене свадебного приема – из-за того же коронавируса, а еще позже – и о переносе всей свадьбы.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства, но их романтические отношения завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении. В тот момент Моцци был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад родила ему сына. По словам отца Дары, его дочь узнала об измене из газет. Это обстоятельство могло бы обернуться настоящим скандалом – известно, что Елизавета не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, пусть и с ребенком от прошлых отношений. Кстати, с сыном Эдоардо – 4-летним Вулфи – принцесса неплохо ладит.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци