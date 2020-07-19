 

После ДТП полиция круглосуточно будет дежурить на дорогах Одесской области

19.07.2020, 10:07, Новости дня

Патрульная полиция будет контролировать движение на дорогах Одесской области круглосуточно. Об этом 18 июля сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

“С сегодняшнего дня по поручению главы одесской полиции все аварийно сложные участки дорог международного и регионального значения будут круглосуточно контролироваться нарядами групп реагирования патрульной полиции”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что особое внимание будут обращать на нарушителей скорости. Также будут следить за поведением детей.

“Кроме указанных мероприятий, работники полиции будут проводить и разъяснительную работу с участниками дорожного движения по недопущению нарушений ПДД”, – подытожили в полиции.

Утром 18 июля на трассе вблизи села Сафьяны Измаильского района в результате столкновения легковых автомобилей Mitsubishi Outlander и ВАЗ погибли шесть человек, еще троих госпитализировали.

В этот же день еще одно ДТП произошло на трассе между Рени и Одессой с участием грузовиков “Газель” и МАN, погибли два человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Welt – новый европейский боевой самолёт не должен стать роботом-убийцей

17.07 / Гетманцев: Очевидно, что министр финансов не оправдал доверия

24.06 / Главред – Украина несёт американским политикам одни неприятности

23.06 / На Сахалине перезахоронили останки советских солдат

15.05 / В Грузии после ослабления карантина произошла новая вспышка коронавируса

19.05 / NYT – истинное число погибших от коронавируса в Америке уже превышает 100 000

06.07 / Фигурант дела Шеремета Антоненко: Считаю себя политзаключенным и военнопленным в собственной стране

06.06 / Толкнувшим 75-летнего мужчину в США полицейским предъявили обвинения в нападении

26.05 / Суд оставил Кузьменко под арестом на два месяца

18.05 / Малькевич призвал изучить опыт Франции в борьбе с фейками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска