 

В Киеве начали работы по асфальтированию Шулявского моста

19.07.2020, 10:07, Новости дня

В Киеве на Шулявском мосту начались работы по асфальтированию и прокладке инженерных сетей. Об этом 18 июля на своей странице в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“На Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование. Основные работы дорожники осуществляют в выходные, чтобы создавать меньше неудобств для жителей столицы. Кроме вложения верхних слоев асфальта на путепроводе, у съездов с него переводят инженерные сети, монтируют новые опоры освещения, приводят в порядок подземный пешеходный переход”, – написал мэр.

Он добавил, что будут также проведены работы по благоустройству прилегающей территории.

Друзі! На Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування. Основні роботи дорожники здійснюють у вихідні, щоб…

Posted by Кличко – мер on Laupäev, 18. juuli 2020

27 февраля 2017 года в Киеве обвалилась часть Шулявского путепровода. Как сообщили в “Киевавтодоре”, причинами обрушения моста стали воздействие огня и коррозия бетона. 

19 мая департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации выбрал проект реконструкции Шулявского путепровода, разработчиком которого является “Киевдормостпроект”. Стоимость проекта оценивают в 400 млн грн.

По словам мэра Кличко, чтобы реализовать проект, необходимо снести часть корпуса завода “Большевик”. Он добавил, что развязка была построена в 60-х годах прошлого века и Шулявский путепровод давно нуждался в реконструкции.

Подготовка к реконструкции Шулявского путепровода началась 1 мая, планировалось, что работы займут около 17 месяцев.

Киевская мэрия хотела выкупить цех, чтобы потом его снести, однако Фонд государственного имущества Украины оценил стоимость цеха в 700 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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