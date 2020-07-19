Протестующие подожгли здание ассоциации полиции в Портленде

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19.07.2020, 9:53, Новости дня

В городе Портленд (американский штат Орегон) протестующие ворвались в здание ассоциации полиции и устроили там пожар, говорится в сообщении правоохранительных органов в Twitter.

По данным полиции, митингующие собрались в центре города и начали строить баррикады у здания местного федерального суда, кто-то поджигал мусорные баки. Несколько человек вломились в здание полицейского профсоюза и устроили пожар, передает РИА «Новости».

Огонь удалось потушить, полиция начала разгонять протестующих и проводить задержания.

Ранее генпрокурор штата Орегон Эллен Розенблюм сообщила о намерении подать иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств за их действия во время акций протеста в Портленде, где протесты бушуют уже полтора месяца.

Напомним, в Сиэтле и Портленде протестующие напали на участки полиции, они попытались пробраться внутрь участков, но их оттеснили. Кроме того, в Портленде протестующие снесли бронзовый памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону.

Погромы и протесты начались в США после гибели в Миннеаполисе от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Антирасистские акции начались не только в США, но также в Европе.





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