Мнение: О трёх признаках возвращения России в «лихие 1990-е»

19.07.2020, 9:42, Разное

Кто-то, конечно, назовёт эти неполные 10 лет – с момента избрания Бориса Ельцина первым президентом России до его же добровольной отставки – «святыми». Но для большинства населения эти годы стали сложным периодом выживания, лишений и потерь. Их урок оказался настолько горьким, что всё то же большинство готово голосовать хоть за чёрта, лишь бы не нарушилась обретённая в 2000-х годах условно сытая #стабильность.

Но – призрачно всё в этом мире бушующем ©

Вот события последних дней, буквально воскрешающие в памяти толком не забытые 1990-е.

Первое. По итогам второго квартала реальные располагаемые доходы населения упали на 8%. Об этом сообщил в пятницу Росстат. По его данным, в среднем граждане РФ прожили апрель-июнь на 32854 рубля в месяц, или чуть больше тысячи рублей в день. В номинальном выражении доходы просели на 4,8%, но инфляция и рост обязательных платежей, в том числе по банковским кредитам, практически удвоили спад.

Зафиксированный Росстатом результат – рекордный за все время доступной статистики. Такого квартального падения доходов статистическое ведомство не фиксировало ни в один кризисов с начала 2000-х годов. И, в общем, это максимальный уровень падения, начиная с тех самых «лихих 1990-х».

Второе. По-настоящему шокирующая цифра. Более 85 тыс. чел. вышли в субботу на митинг протеста в Хабаровске. И в абсолютных числах такого не наблюдалось с 1990-х – даже «больные» акции в Москве собрали гораздо меньшую аудиторию. А уж в относительных, в пересчёте на численность населения – такого точно не было с 1990-х.

Третье. Полное попрание права ради целесообразности. В 1993-м людей заставили проголосовать за новые органы власти, которые были предусмотрены Конституцией, официально ещё не являвшейся законом на момент выборов. В 2020 году прошло как бы голосование по поправкам в Конституцию, никакими конституционными нормами не предусмотренное, состоявшееся уже после того, как предусмотренные поправками нормы и принципы начали воплощаться в реальные законы. Но как и в 1990-х, это никого из россиян не возмутило и не озаботило. Ибо массу людей, как и в те годы, интересуют не правовые принципы, а насущные вопросы собственного выживания.

Чем закончатся такие параллели, как думаете?