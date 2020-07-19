 

Тихановская, соратница Бабарико и жена Цепкало объединились против Лукашенко

19.07.2020, 9:37, Разное

Когда белорусского оппозиционера Сергея Тихановского задержали, его супруга Светлана решила продолжить дело и стать кандидатом в президенты. Она получала угрозы в свой адрес во время сбора подписей, но, несмотря ни на что, продолжила кампанию
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На недавней пресс-конференции Тихановская заявила, что будет идти до конца. Она выступает за свободную страну, в которой “не будут закрывать рты”. Объединившись с Валерией Цепкало и Марией Колесниковой, Светлана стала еще увереннее в своей победе. “Вместе мы стали еще сильнее”, – заявила она.

Женщины намерены добиться освобождения политических и экономических заключенных. Также они будут выступать за проведение повторных, честных выборов после 9 августа.

На встрече с журналистами Цепкало призвала всех голосовать за Тихановскую.

“Мы решили объединиться и показать, что такое женская солидарность. Мы видим, что сейчас наша власть боится женщин, а именно – боится Светлану”, – сказала Вероника.

Мария Колесникова рассказала, что план действий они составили всего за 15 минут. Таким образом она отметила, что женщины договариваются гораздо быстрее мужчин.

Напомним, за кресло президента Белоруссии также борются
экс-депутат парламента Анна Канопацкая, председатель Белорусской социал-демократической “Грамады” Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев.





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