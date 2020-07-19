Судебное заседание по делам против Нетаньяху началось в Иерусалиме

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19.07.2020, 9:30, Новости дня

В Окружном суде Иерусалима началось второе заседание по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, информирует израильское государственное радио «Кан».

Сам премьер на заседании не присутствует, его представляют адвокаты. По данным издания «Едиот ахронот», это заседание носит технический характер и посвящено определению порядка ведения дела и обсуждению дат для выступлений свидетелей. СМИ утверждает, что рассмотрение дел по существу может начаться лишь через полгода или год, передает ТАСС.

Первое заседание по делам против Нетаньяху прошло 24 мая.

В конце января израильскому премьеру было предъявлено обвинение по трем уголовным делам. Нетаньяху обвинили во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Сам же премьер заявлял, что «все дела сфабрикованы с самого начала», и таким способом пытаются свергнуть его и правый лагерь.





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