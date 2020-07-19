Михаил Трухин вспомнил «страшные» съёмки в «Афганском изломе» во время войны в Таджикистане

19.07.2020, 9:30, Разное

Михаил Трухин заявил, что съёмки в фильме «Афганский излом» стали для него самыми «страшными» в профессиональной карьере. Юный актёр приехал в Таджикистан, где застал гражданскую войну и эти несколько дней навсегда остались в его памяти.

Михаил Трухин в «Афганском изломе» режиссёра Владимира Бортко сыграл солдата. Тогда 18-летний актёр ничего не боялся, а спустя годы задумался об опасности, которая подстерегала его на каждом шагу. Трухин с коллегами по прилёту в Таджикистан поселился в гостинице под названием «Душанбе». Им пришлось баррикадироваться в номерах, поскольку по коридорам бегали вооружённые люди и стреляли. Администратор киноленты Никита Матросов в первые же сутки пребывания в стране получил смертельное пулевое ранение. Затем ОМОН оцепил здание. Позже из Москвы прислали бойцов спецподразделения «Альфа» по просьбе министра культуры Николая Губенко с целью спасения российских актёров. Михаил Трухин заявил, что в возрасте 18 лет воспринимал происходящее, словно увлекательное приключение. Его впечатлила неуправляемая толпа, сметающая всё на своём пути. Во время беспорядков в Таджикистане актёру удалось дозвониться матери. Он попросил её не беспокоиться, но родительница не волновалась, так как по телевидению не показывали происходящего.

Кроме того, Михаил Трухин вспомнил съёмки в сериале «Улицы разбитых фонарей». На протяжении шести лет он жил в режиме «хронического путешественника». В то время актёр даже не разбирал чемодан, перелетая из одного аэропорта в другой. Его гримировали в салоне самолёта стюардессы, поскольку после выхода из воздушного корабля актёров сразу же отправляли на съёмки. Из-за такого режима Трухин с коллегами подорвали собственное здоровье. Сейчас он не перерабатывает и живёт в размеренном темпе.