Муж Надежды Румянцевой продает особняк артистки: Он никому не нужен

19.07.2020, 9:23, Разное

Надежда Румянцева очень любила проводить время на даче в районе Рублевского шоссе. Последние годы жизни актриса занимала себя различными делами по дому, копалась на грядках, гуляла в саду. Вилли Хштоян тяжело переживал смерть возлюбленной. Он также стал много времени проводить на даче.

Мужчина чувствовал связь с супругой даже после ее смерти, поэтому не стал ничего менять в доме. Все вещи, к которым когда-то прикасалась Надежда Васильевна, остались нетронутыми по сей день.

Но трудности вынудили Хштояна продать недвижимость Румянцевой. Такое решение далось ему нелегко. Как сообщил риелтор журналистам, супруг актрисы и ее падчерица выставили особняк на торги из-за недостатка денежных средств. Содержание такого дома требует немалых затрат.

Площадь особняка составляет 217 квадратных метров, и еще 730 занимает участок. Внутри дома сделан евроремонт, есть камин, два санузла и два балкона. Мебель не стали выносить, она также продается. Общая стоимость дачи составляет 42 миллиона рублей. Отмечается, что муж Надежды Румянцевой готов сделать скидку.