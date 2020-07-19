Пугачева без мужа “оторвалась” со светскими львицами

19.07.2020, 9:23, Разное

Однако Алла Борисовна все же нашла минутку на себя любимую и отправилась в салон красоты “почирикать” со своими давними знакомыми. В личном блоге в “Инстаграм” примадонна опубликовала кадры, на которых она предстала в компании двух светских львиц.

Одной из звездных подружек Пугачевой оказалась новая жена Владимира Кожина – государственного деятеля. Знойная блондинка Олеся Бословяк составила компанию примадонне в одном из столичных девичьих салонов.

Алла Борисовна отметила, что светская беседа смогла состояться только благодаря тому, что их мужья отлучились в сигарный клуб обсудить насущные вопросы.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 18 Июл 2020 в 1:43 PDT

Неоднозначная фраза примадонны побудила подписчиков задуматься, на какие же темы общаются звезды шоу-бизнеса. Одни предположили, что светские львицы “перемыли” все косточки своим коллегам. Другие же посетовали, что женщинам из высшего общества тоже полезно побыть наедине друг с другом.

“Когда мужья беседуют на серьезные темы, мы можем “оторваться” и почирикать о своем, о девичьем”, – написала Пугачева.

Пользователи “Инстаграма” заметили еще одну странную вещь. По словам многочисленной аудитории певицы, внешний вид Аллы Борисовны оставляется желать лучшего. Растрепанная прическа и небрежный макияж оказали неизгладимое впечатление на фанатов.