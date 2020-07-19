Realme представит на выставке IFA 2020 новый флагман

19.07.2020, 9:17, Разное

В работе международной выставки IFA 2020 впервые примет участие компания Realme. Китайский производитель намерен представить на мероприятии новый флагман.

Ранее многие выставки достижений сферы мобильных технологий были отменены из-за пандемии коронавируса. Однако организаторами IFA в 2020 году было принято решение не отказываться от своих планов, при этом к ее экспозициям вход будет строго ограничен. Всего в Берлине мероприятия, намеченные на 3-5 сентября, смогут увидеть не более одной тысячи человек ежедневно в каждой из четырех частей выставки.

Как заявляют представители Realme, их дебют должен запомниться многим, так как корпорация представит миру новый сверхтехнологичный флагманский гаджет. Вероятнее всего, смартфон получит название Realme X3 Pro, его особенностью станет поддержка быстрой 125-ваттной зарядки UltraDart.

Вскоре состоится официальный анонс девайса, на котором раскроют больше информации о грядущей новинке. Из того, что уже обговаривают в Сети инсайд-блогеры, известно, что управлять смартфоном будет мощная процессорная платформа Snapdragon последней модификации.