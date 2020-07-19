Ученые предсказали появление на Земле нового океана

19.07.2020, 9:16, Новости дня

В восточной части Африки в будущем может появится новый океан, рассказали ученые, передает телеканала NBC News.

Так, через примерно пять-десять миллионов лет в восточной части Африки образуется тектонический разлом, и континент «расколется» на две части. Это произойдет в регионе Афар в Эфиопии, расположенном на стыке трех тектонических плит, которые медленно отделяются друг от друга, передает РИА «Новости».

В этом районе в 2005 году образовалась трещина, сейчас ее длина достигла 56 километров. «Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом», – подчеркнул профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

По мнению исследователей, это явление вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы. Ученые следят за движением плит с помощью GPS.

Ранее Геологическая служба США предупредила, что тектонический разлом Хэйуорд на западном побережье страны в ближайшие десятилетия может стать эпицентром землетрясения, в результате которого погибнут сотни человек.