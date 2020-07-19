Путин поздравил горняков и металлургов с профессиональным праздником

19.07.2020, 9:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса РФ с профессиональным праздником – Днем металлурга.

«Горно-металлургический комплекс всегда играл важную роль в истории нашей страны в развитии ее экономического, энергетического, оборонного потенциала, укреплял индустриальную мощь Отечества, а труд горняков и металлургов, требующий высочайшей квалификации и особых человеческих качеств, по праву пользовался почетом и уважением», – говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день комплекс является одной из ключевых отраслей национальной экономики с замечательными, закаленными временем традициями.

«Отрадно, что металлургическая промышленность демонстрирует качественный рост. Несмотря на сложную обстановку, связанную с распространением эпидемии коронавируса, в отрасли продолжается инвестирование и строительство. В числе ваших достижений – расширение линейки выпускаемой продукции, освоение новых рынков, запуск масштабных, отвечающих самым передовым технологическим и экологическим стандартам проектов на Череповецком, Выксунском и Новолипецком металлургических комбинатах, других предприятиях», – добавил глава государства.

«Убежден, что и впредь вы будете добросовестно работать, эффективно решать поставленные задачи на благо РФ и ее граждан», – заключил Путин.

День Металлурга был учрежден в 1957 году и празднуется в третье воскресенье июля.

Ранее Путин вручил золотую звезду Героя Труда оператору поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александру Моторину.