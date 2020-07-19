 

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

19.07.2020, 9:06, Разное

Неожиданные, но очень приятные новости пришли из-за океана: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк вновь стали родителями. Как сообщает Daily Mail, в начале этой недели  38-летняя актриса родила сына, имя которого пока не раскрывается. Сейчас семья находится в Биг-Скае, штат Монтана, и наслаждается счастливыми моментами вместе.

Как Бил удалось так долго скрывать свою беременность? Во многом помогла пандемия коронавируса. Последний раз Джессика появлялась на публике в феврале этого года, а затем изолировалась в собственном доме. К тому же актриса перестала публиковать в Instagram фото в полный рост – аккурат после своего дня рождения, которое она отмечала в марте.

Джастин Тимберлейк и Джессика БилДля Джастина и Джессики ребенок стал вторым – они уже воспитывают сына Сайласа, который появился на свет 8 апреля 2015 года. Познакомилась пара на одной из голливудских вечеринок, но встречаться начала не сразу.

Мы были на вечеринке в Голливуде. Это было закрытое мероприятие в частном клубе. Мы были в компании других людей, стояли друг напротив друга. И тут я отпустил какой-то саркастический комментарий, очень сухой и прямолинейный. И она засмеялась. А я отметил про себя: как круто, когда есть человек, который разделяет твой черный юмор,

– написал Джастин в автобиографии Hindsight & All the Things I Can’t See in Front. Как вспоминает актер, тогда они без остановки прообщались всю ночь, но, уходя, Джессика не оставила ему номер телефона.

Я продолжал постоянно думать о ней. В этой девушке было что-то, настоящее колдовство, что заставляло меня мысленно вновь и вновь возвращаться к ней. 

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с сыномВторой раз будущие супруги встретились в 2007 году. Джессика пришла вместе с приятелем на шоу Джастина. После окончания концерта Джастин предложил им поехать на автобусе в Анахайм, город в 45 километрах от Лос-Анджелеса, и Джессика согласилась. Их роман начался в феврале 2007 года, но в 2011-м они расстались на несколько месяцев. Помирившись, влюбленные сыграли свадьбу 29 октября 2012 года. Спустя год после свадьбы актриса взяла фамилию мужа, однако карьеру в кино продолжает под прежней фамилией – Бил.

Джессика Бил и Сайлас





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Следствие пошло по старым следам

20.05 / Певица Sia подтвердила, что стала приемной матерью для двух мальчиков-подростков

23.06 / Мнение: Россия на газовом рынке Европы, насколько хватит запасов газа и молекулярный мотор

02.07 / Мнение: В интересах расового исцеления

10.06 / Звезда “Ворониных” Волкова в ужасе от смертельного ДТП с Ефремовым: Казнить, желательно публично

13.06 / Подземный тоннель, круглосуточная охрана и негодующие фермеры: Дэвид Бекхэм успешно избежал судебного разбирательства

11.06 / Мнение: Рэпер SoundCloud взял под контроль часть Сиэтла

11.07 / В Приморье водитель «атаковал» детскую площадку и припаркованные рядом авто

25.05 / Где проводит карантин Бенедикт Камбербэтч с семьей: экскурсия по его лоджу в Новой Зеландии

22.05 / Парад выходит на плато

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска