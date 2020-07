Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

19.07.2020, 9:06, Разное

Неожиданные, но очень приятные новости пришли из-за океана: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк вновь стали родителями. Как сообщает Daily Mail, в начале этой недели 38-летняя актриса родила сына, имя которого пока не раскрывается. Сейчас семья находится в Биг-Скае, штат Монтана, и наслаждается счастливыми моментами вместе.

Как Бил удалось так долго скрывать свою беременность? Во многом помогла пандемия коронавируса. Последний раз Джессика появлялась на публике в феврале этого года, а затем изолировалась в собственном доме. К тому же актриса перестала публиковать в Instagram фото в полный рост – аккурат после своего дня рождения, которое она отмечала в марте.

Джастин Тимберлейк и Джессика БилДля Джастина и Джессики ребенок стал вторым – они уже воспитывают сына Сайласа, который появился на свет 8 апреля 2015 года. Познакомилась пара на одной из голливудских вечеринок, но встречаться начала не сразу.

Мы были на вечеринке в Голливуде. Это было закрытое мероприятие в частном клубе. Мы были в компании других людей, стояли друг напротив друга. И тут я отпустил какой-то саркастический комментарий, очень сухой и прямолинейный. И она засмеялась. А я отметил про себя: как круто, когда есть человек, который разделяет твой черный юмор,

– написал Джастин в автобиографии Hindsight & All the Things I Can’t See in Front. Как вспоминает актер, тогда они без остановки прообщались всю ночь, но, уходя, Джессика не оставила ему номер телефона.

Я продолжал постоянно думать о ней. В этой девушке было что-то, настоящее колдовство, что заставляло меня мысленно вновь и вновь возвращаться к ней.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с сыномВторой раз будущие супруги встретились в 2007 году. Джессика пришла вместе с приятелем на шоу Джастина. После окончания концерта Джастин предложил им поехать на автобусе в Анахайм, город в 45 километрах от Лос-Анджелеса, и Джессика согласилась. Их роман начался в феврале 2007 года, но в 2011-м они расстались на несколько месяцев. Помирившись, влюбленные сыграли свадьбу 29 октября 2012 года. Спустя год после свадьбы актриса взяла фамилию мужа, однако карьеру в кино продолжает под прежней фамилией – Бил.

Джессика Бил и Сайлас