 

Партнер Ходорковского банкир Юров: Голову могу дать на отсечение – в Украине привлечение иностранных инвестиций можно запустить за девять месяцев

19.07.2020, 9:04, Новости дня

В интервью изданию “ГОРДОН” российский банкир, эмигрировавший в Великобританию из-за преследования по делам экс-президента нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, Илья Юров заявил, что в Украине привлечение иностранных инвестиций можно запустить за девять месяцев.

“Сейчас, конечно, замедление глобальной экономики. Но я уверен: уже с середины следующего года люди будут вновь бегать и придумывать, куда вложить деньги. Есть огромное количество специализированных инвесторов, которых интересуют рынки развивающихся стран. У них раньше был большой выбор. Сейчас он значительно сузился. В РФ они идти не хотят, Украина ничего не предлагает, Казахстан переоценен. И знаете, каков сейчас хит международных инвестиций в регионе? Узбекистан. Это не шутка. Они выпускают облигации, которые инвесторы раскупают как горячие пирожки. В стране 33 млн человек (половина работает в РФ) и мягкий диктаторский режим, который пообещал подумать на предмет демократизации. Этого оказалось достаточно. Так работает финансовая индустрия. У нее есть давление свободных денег, которые надо непременно куда-то вложить”, – отметил Юров.

По его словам, чтобы дать сигнал иностранным инвесторам, достаточно положительного примера одной компании.

“Голову могу дать на отсечение, что в Украине процессы привлечения иностранных инвестиций можно запустить в течение девяти месяцев. Начиная с одной компании. Но для этого надо сделать простые и понятные шаги. Надо сделать так, чтобы инвесторы увидели и поверили, что собственник не вытаскивает из компании все до последней копейки и репатриирует прибыль, а вовсе наоборот – украинцы сами инвестируют в свою экономику”, – заявил Юров.

Партнер Ходорковского банкир Юров: С 2012 года все олигархи в России перестали быть владельцами своих бизнесов и стали управляющими партнерами Кремля. Читайте полную версию интервью.

9 июня Государственная служба статистики Украины сообщила, что объем капитальных инвестиций за первый квартал 2020 года снизился на 35,5% и составил 76,9 млрд грн.

В 2019 году в экономику Украины было привлечено 584,45 млрд грн капитальных инвестиций, что на 11,0% больше, чем в 2018 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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