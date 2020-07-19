 

Twitter удалил размещенное Трампом видео за нарушение авторских прав

19.07.2020, 8:48, Новости дня

Администрация соцсети Twitter удалила размещенное на странице президента США Дональда Трампа после поступления жалобы о нарушении авторского права, передает Reuters.

Отмечается, что речь идет о ролике помощника главы американского государства Дэниэла Скавино, отвечающего за коммуникацию в социальных сетях, позже запись «ретивитнул» себе сам Трамп, передает ТАСС.

Видео было создано в качестве рекламы в рамках предвыборной кампании. Видеоряд сопровождала песня американской рок-группы Linkin Park. В администрацию Twitter поступила жалоба от музыкальной компании Machine Shop Entertainment основанной участниками группы. Видео было удалено из ленты Трампа с пометкой о поступлении обращения правообладателя.

«Мы реагируем на обоснованные жалобы, присылаемые нам владельцами авторских прав или их уполномоченными представителями», – цитирует агентство сообщение администрации соцсети.

Это уже не первый раз, когда Twitter удаляет посты американского лидера. Так, соцсеть закрыла доступ к отредактированному под формат CNN видеоролику, которым Трамп, в связи с тем, что на файл поступила жалоба от правообладателя.

Трамп обвинял Twitter в том, что компания вмешивается в американские президентские выборы. Он снял с соцсетей в США защиту от претензий и пригрозил закрыть Twitter.





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