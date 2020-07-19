 

От коронавируса в Москве вылечились более 170 тыс. человек

19.07.2020, 8:48, Новости дня

Врачи в столице за последние сутки вылечили от коронавируса еще 359 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 170 тыс. 539, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 359 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 тыс. 539», – передает ее слова ТАСС.

Ракова отметила, что медики после лечения проводят ряд исследований, чтобы окончательно подтвердить отсутствие у пациента COVID-19. При выписке люди, которым необходимо оставаться под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





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