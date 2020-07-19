Новый мировой порядок приближается

19.07.2020, 8:46, Разное

Новостной репортаж Bloomberg, опубликованный ранее на этой неделе и опубликованный на MSN Money, остался в основном незамеченным в корпоративных СМИ и даже в альтернативных СМИ, и все же это, возможно, была самая значительная новость до сих пор в этом году.

Джилл Уорд из Bloomberg написала::

По словам губернатора Эндрю Бейли, Банк Англии рассматривает вопрос о том, следует ли ему создавать цифровую валюту, поддерживаемую Центральным банком.

“Мы рассматриваем вопрос о том, должны ли мы создать цифровую валюту Банка Англии”, — сказал Бейли в понедельник на вебинаре со студентами. “Мы будем продолжать смотреть на это, так как это имеет огромное значение для природы платежей и общества. Я думаю, что через несколько лет мы будем двигаться к какой-то цифровой валюте”, — добавил он.

Банк Англии является частью группы крупных центральных банков, объединяющихся для оценки потенциального развития своих собственных цифровых валют, признавая, что их роль оспаривается новыми технологиями и инициативами частного сектора, такими как Facebook Inc.- это Весы.

Однако может пройти некоторое время, прежде чем Центральный банк Великобритании сможет полностью посвятить свое внимание такому развитию событий.

COVID, конечно, вероятно, никогда не будет позади нас, поскольку сегодня мы видим, что он используется в качестве предлога для уничтожения рабочих мест и малого бизнеса и завершения передачи богатства от среднего класса к глобалистам.

Это так хорошо работает для них, почему бы им не остановиться сейчас?

Поэтому мы должны очень скептически относиться к заявлению губернатора Эндрю Бейли о том, что цифровая валюта Банка Англии все еще находится “в нескольких годах”.

Почему цифровая валюта центрального банка имеет такое большое значение?

На данный момент я уверен, что те, кто все еще читает эту статью, обвиняют меня в сенсационности и “наживке”, утверждая в заголовке этой статьи, что когда наличные деньги будут заменены цифровой валютой, то жизнь, как мы ее знаем, закончится и заменится новым мировым порядком .

В конце концов, большинство из нас уже используют цифровые платежи для большинства наших транзакций в жизни, и наличные деньги редко используются в наши дни, так в чем же дело?

«Большое дело» заключается в том, что все цифровые транзакции, которые вы используете сегодня для оплаты товаров и услуг, по-прежнему используют финансовые ресурсы, представленные валютой, которую вы держите на своем собственном банковском счете, и у вас есть относительная свобода выбора того, как, когда и где вы собираетесь тратить свои деньги.

Другими словами, сегодня у вас все еще есть выбор. У вас все еще есть некоторые свободы.

Например, если вам не нравятся процентные ставки, взимаемые с вашей кредитной карты, вы можете перейти в другую компанию по кредитным картам. Если вам не нравится, как ваш банк обращается с вами, вы можете держать свои счета в другом банке, который предлагает лучшие ставки, меньшие комиссионные и т. д.

И если у вас нет хорошего кредита и вы не имеете права на кредитную карту, вы все равно можете участвовать в рынке с наличными деньгами. Вы также можете выдавать чеки кому-то, чтобы переместить свои наличные деньги, если вы решите сделать это без использования цифровых платежей.

А если вам не нравится тот факт, что ваш местный магазин теперь требует, чтобы вы носили маску, чтобы делать покупки там? Не такая уж большая проблема, так как, скорее всего, все, что они продают, вы можете заказать онлайн, не выходя из дома, и все равно вам это доставят.

У тебя все еще есть выбор.

Но если центральные банки добьются своего и заменят все наличные деньги и валюты единой цифровой валютой, вы можете потерять все эти варианты, и личная конфиденциальность будет почти полностью потеряна!

Неужели вы думаете, что как только появится обязательная КОВИД-вакцина, вы просто решите не участвовать в ней?

Это будет не так просто, если есть одна цифровая валюта, которая заменяет все другие валюты.

Ваша способность участвовать в рынке, даже из «комфорта “вашего собственного дома тюремной камеры, будет на 100% зависеть от того, соответствуете ли вы квалификации для участия в использовании новой цифровой валюты, даже если у вас есть положительная бухгалтерская книга в” вашем» счете.

Так что просто подумайте о последствиях, если ваш счет в центральных банках новой цифровой валютной системы не одобрил вас для транзакций, потому что у вас нет цифровой идентификационной карты COVID, подтверждающей, что вы были должным образом вакцинированы одобренной вакциной COVID?

Вы не можете пойти в магазин, чтобы купить что-нибудь, и вы не можете купить что-нибудь в интернете тоже.

И что ты теперь будешь делать?

Это те вопросы, которые вы и ваши друзья и члены семьи должны начать задавать сейчас, пока у вас еще есть некоторая свобода.

И если вы думаете, что это нагнетание страха и что что-то подобное, вероятно, не произойдет в течение многих лет, то на самом деле это происходит прямо сейчас в Африке в качестве пробного запуска.

Рауль Диего опубликовал на этой неделе статью в Mint Press News под названием: Африка станет испытательным полигоном для записи вакцины” Trust Stamp » и платежной системы .

Новая платформа биометрической идентификации, созданная в партнерстве с финансируемым Гейтсом альянсом вакцин Гави и Mastercard, будет запущена в Западной Африке и объединит вакцинации COVID-19, безналичные платежи и потенциальные приложения правоохранительных органов.

Платформа биометрической цифровой идентификации “которая » развивается так же, как вы развиваетесь”, будет внедрена в “отдаленных сообществах с низким доходом” в Западной Африке благодаря государственно-частному партнерству между поддерживаемым Биллом Гейтсом альянсом вакцин GAVI, Mastercard и компанией Trust Stamp, работающей на базе искусственного интеллекта “идентификация личности”.

Программа, которая была впервые запущена в конце 2018 года, будет включать платформу цифровой идентификации Trust Stamp, интегрированную в GAVI-Mastercard “Wellness Pass”, цифровую систему регистрации вакцинации и идентификации, которая также связана с системой click-to-play Mastercard, работающей на основе технологии искусственного интеллекта и машинного обучения NuData .

Mastercard, помимо того, что заявляет о своей приверженности продвижению “централизованного учета детской иммунизации”, также описывает себя как лидера в направлении “мира за пределами наличных денег”, и ее партнерство с Гави знаменует собой новый подход к объединению биометрической цифровой идентификационной системы, записей вакцинации и платежной системы в единую целостную платформу.

Эта работа, начатая почти два года назад, финансировалась за счет средств доноров Гави в размере 3,8 миллиона долларов в дополнение к совместному пожертвованию той же суммы Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

В начале июня Гави сообщил, что программа Wellness Pass Mastercard будет адаптирована в ответ на пандемию коронавируса (COVID-19).

Примерно через месяц Mastercard объявила, что платформа биометрической идентификации Trust Stamp будет интегрирована в Wellness Pass, поскольку система Trust Stamp способна обеспечить биометрическую идентификацию в районах мира, где отсутствует доступ в интернет или сотовая связь, а также не требует знания юридического имени или личности физического лица для функционирования.

Оздоровительная программа с участием GAVI, Mastercard и Trust Stamp вскоре будет запущена в Западной Африке и будет сочетаться с программой вакцинации Covid-19, как только вакцина станет доступной.

Это следует за объявлением, опубликованным несколько недель назад, о том, что Visa подала заявку на патент США на цифровую валюту.

Visa — одна из самых успешных и последовательных платежных компаний в мире. Таким образом, вопрос о том, куда направит свои усилия энергетическое предприятие, не так уж и мал.

Вот почему недавно опубликованная патентная заявка на блокчейн-систему “цифровой фиатной валюты” платежного гиганта не только узаконивает технологию блокчейна в целом, но и указывает на то, что может прийти на основную платежную арену в условиях растущей гипердигитализации.

В четверг, 14 мая, Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало рассматриваемую патентную заявку, которая называется просто “цифровая фиатная валюта.”

В заявке, которая была впервые представлена в USPTO в ноябре 2018 года, описана похожая на stablecoin система, в которой основанные на блокчейне выпуски цифровых валют привязаны к фактическим резервам фиатной валюты.

Как я уже несколько месяцев публикую и предупреждаю, существует план, который стоит за всем, что происходит сегодня на “варп-скорости”, и этот план должен возвестить о новом мировом порядке .

Это уже не «теория заговора», потому что план разворачивается на наших глазах.

Сражения, которые мы наблюдаем на улицах и в интернете: республиканцы против демократов, белые против черных, социалисты против капиталистов и т. д. все это отвлекает внимание от реальной войны, которая ведется массами против глобальных сатанинских банкиров.

Не к коммунистам, не к белым сторонникам превосходства, а к глобальным банкирам, которые финансируют обе стороны для достижения своей цели Нового Мирового Порядка со значительно уменьшенным населением, которое может контролироваться одной валютой, одним правительством и одной религией.

Так что если вы еще не обращали внимания, пришло время наверстать упущенное.