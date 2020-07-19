В Башкирии растет смертность от “неидентифицируемой пневмонии”

19.07.2020, 8:41, Разное

Медики и общественные активисты, которые живут в Уфе, сообщают, что в городе переполнены больницы и резко выросло количество смертей. Но большинству пациентов ставят диагноз “неидентифицируемая пневмония”, а не COVID-19, и в официальную статистику смертности и заболеваемости от коронавируса эти случаи не попадают. Медики считают: это делается для того, чтобы не выплачивать врачам деньги за работу с коронавирусными больными.

“Я не знаю, что там Хабиров (Радий Хабиров, глава Башкирии) говорит или Минздрав, но сейчас 5 трупов положили. 18-я больница. Все в мешках”, – такое видео записал и разместил в соцсетях житель Уфы Азат Галиуллин. Снял он его в 18-й городской больнице в Уфе, куда массово поступают больные с “неидентифицированной вирусной пневмонией”.

Сейчас в республике вал пациентов с подобным диагнозом. Симптомы пациентов очень похожи на COVID-19: высокая температура, затрудненное дыхание, а на компьютерной томографии легких – эффект “матового стекла”. Но диагноз COVID-19 таким пациентам не ставят, и в статистику смертности от коронавируса они в случае смерти тоже не попадают.

“Если с ковидом у нас сейчас более-менее по статистике, 40 человек за сутки заболевают, то пневмония у нас возросла просто до ужасных состояний”, – признает Лидия Валеева, фельдшер скорой медицинской помощи.

Больницы в Уфе, по словам фельдшера, к валу пациентов оказались просто не готовы.

“Вот недавно была на вызове, повезла с пневмонией женщину. Там было человек 60. Они валялись на траве в 6-й больнице, – рассказывает она. – Там сделали для них шатры, чтобы от солнца как-то защитить”.

В больницах и скорой помощи не хватает коек, техники, а самое главное – медиков, рассказывают врачи. Каждый день 1-2 “ковидные” больницы в Уфе просто отказываются принимать новых пациентов: свободных мест в них больше нет, подтверждают сотрудники скорой помощи.

“Мы возим штабелями по 4-5 человек. Мы превратились в маршрутку! А старшие врачи кричат: почему вы не берете по 8 человек? – рассказывает Валеева. – А если столько не брать, то у нас эпидбригады, спецбригады просто не заезжают на базу”.

“Что будет дальше? Мое предположение: в дальнейшем мы просто-напросто захлебнемся от такого наплыва. Ни скорые, ни стационары не справятся”, – подтверждает ее слова Денис Яковлев, еще один фельдшер скорой медицинской помощи:

Общественный активист Лилия Чанышева уверена, что реальную статистику по заболеванию и смертям от COVID-19 власти Башкирии замалчивают. В апреле в республике от коронавируса официально умерли лишь 17 человек. А уже в мае и июне – всего по одному.

“При этом текущий коечный фонд составляет, по данным Роспотребнадзора, 20%, хотя по нормативам он должен быть не менее 50%”, – подчеркивает Чанышева.

Юрист Тимур Уразметов, который занимается юридической помощью медикам, также подтверждает, что в Уфе переполнены не только больницы, но и морги.

“Приходят различные сведения устрашающего характера в соцсетях. О том, что в большом количестве вывозятся трупы по ночам, более 20 тел в сутки”, – говорит Уразметов.

Сотрудники уфимской скорой помощи считают, что статистику по коронавирусу Минздрав республики занижает специально – чтобы не выплачивать медикам деньги за работу с больными, зараженными COVID-19. Именно по этой причине, по их версии, умерших людей из больниц вывозят в мешках. Но в Минздраве на это заявляют, что перевозка трупов в пакетах – это обязательная процедура, которая позволяет избежать заражения или вспышки инфекций, не только COVID-19.