Директор НКО – заявления о «сговоре» Корбина с Москвой — фейк, призванный отвлечь внимание от Джонсона

19.07.2020, 8:32, Новости дня

«Инсинуации» правительства Бориса Джонсона в адрес бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина, которого соратники британского премьера обвинили в «сговоре» с Россией из-за того, что он в ходе прошлогодних выборов рассказал публике о слитых в сеть документах, посвящённых торговым переговорам между Лондоном и США — это не что иное как дезинформация, полагает директор британской НКО Global Justice Now Ник Дирден. Как пишет Дирден в своей статье для Guardian, политтехнологи Джонсона пытаются таким образом отвлечь внимание от самого премьера, которому скоро по решению парламента придётся наконец обнародовать очень неудобный для его партии доклад о «вмешательстве» Москвы во внутреннюю политику Великобритании.



Reuters

Упустить пост председателя одного из важнейших комитетов британского парламента, потеряв голоса членов этого комитета, под силу лишь особенно некомпетентному правительству, ведь оно само в значительной степени и определяет состав комитета, пишет директор британской НКО Global Justice Now Ник Дирден. Тем не менее, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону такой «подвиг» всё же удался: в среду на пост председателя парламентского комитета по разведке и безопасности был избран «бунтарь» Джулиан Льюис, подчёркивает Дирден.

Как отмечает автор, это избрание возымело для Джонсона немедленные последствия — комитет уже проглосовал за публикацию доклада о «российском вмешательстве» во внутреннюю политику Великобритании, обнародования которого британский премьер сумел «постыдно долго» избегать. По некоторым данным, в документе, среди прочего, содержится подробная информация о финансировании британской Консервативной партии российскими олигархами.

Чтобы отвлечь внимание от такого прокола, политтехнологи Джонсона решили внушить публике мысль о том, что на самом деле в «сговор» с Россией во время прошлогодних выборов вступил как раз соперник премьера и бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, который тогда развернул кампанию против тайных переговоров о торговой сделке между британским правительством и США, констатирует Дирден. Таким образом, британские власти «а-ля Дональд Трамп» пытаются заставить всех забыть о «своих собственных связях с иностранными спонсорами и позорных попытках зацензурить информацию», создав новостной фейк, убеждён он.

Как поясняет Дирден, больше двух лет назад его организация Global Justice Now запросила у правительства информацию о торговых переговорах, которые Лондон тогда вёл с добрым десятком стран, включая и США, однако, несмотря на то, что запрашивались самые базовые данные, влати ответили отказом. В итоге Global Justice Now успешно оспорила такое решение в суде и всё же смогла получить искомые документы, однако они были предоставлены в сильно сокращённом виде — большая часть текста была просто вымарана, и на многих страницах чёрные полосы скрывали вообще всё, кроме постраничной нумерации (а на одной из них скрыли и её). Несколько месяцев спустя Джереми Корбин во время предвыборных дебатов продемонстрировал публике эти вымараные страницы, заявив, что раз для будущего Великобритании имеет такое большое значение торговая сделка с США, у граждан есть полное право знать, на что власти согласились от их имени.

Через пару дней после выступления Корбина в Global Justice Now прислали ссылку на популярный интернет-ресурc Reddit, где сотрудники организации обнаружили «слитые» полные версии тех самых документов, которые они ранее запрашивали, пишет Дирден. Эти документы подтвердили опасения Global Justice Now — судя по ним, в ходе переговоров между Лондоном и Вашингтоном действительно обсуждались решения, которые могли бы негативным образом повлиять и на британские стандарты для продуктов питания, и на Национальную систему здравоохранения страны, и на её способность принимать решения по урегулированию климатического кризиса. Корбин же позже провёл пресс-конференцию, попытавшись привлечь общественное внимание к слитым документам и подчеркнуть, что возможное торговое соглашение с США, о котором говорил ещё не занявший пост премьера Джонсон, таит в себе серьёзные угрозы.

Как подчёркивает автор, в Global Justice Now не знают, кто слил документы, но предполагают, что разоблачителем стал какой-нибудь чиновник правительства, возмущённый тем, как администрация Трампа давила на Великобританию на фоне брексита, и обеспокоенный тем, что торговая сделка с США может стать катастрофой для Лондона. При этом публикация документов явно не была устроена с целью повлиять на ход голосования на выборах премьера — они впервые появились на Reddit задолго до того, как о голосовании стало известно, и их несколько недель никто не замечал, рассуждает Дирден.

Ясно, что правительство Джонсона на этой неделе решило «с запозданием» дискредитировать документы — и допускать этго ни в коем случае нельзя, убеждён автор. Как напоминает он, истинность содержащейся в них информации никто до сих пор и не оспорил, а кроме того, они подтвердили опасения по поводу торговой сделки с США — к примеру, выяснилось, что ради этой сделки Лондон готов не только пренебречь пищевыми стандартами, но и, по существу, отказаться от возможности как-либо регулировать деятельность крупных американских технологических корпораций вроде Amazon или Google на свой территории.

Весь этот скандал подчёркивает параноидальные наклонности Джонсона и его склонность к секретности, считает директор Global Justice Now. Как и доклад о России, их давно следовало обнародовать, ведь подобная информация крайне важна и должна быть известна публике, полагает Дирден. Джонсон же в полной мере показал своё желание подобные данные от граждан скрывать, а при малейших попытках предать их огласке, начинает целенаправленно распространять дезинформацию, подытоживает он.