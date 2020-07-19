 

Коронавирус бьёт новые рекорды по всему миру

19.07.2020, 8:32, Новости дня

Пока европейцы обсуждают план восстановления экономики после пандемии, коронавирус продолжает бушевать в других частях мира, пишет SRF. В США зафиксирован новый рекорд: больше 77 000 больных за день. В Бразилии меньше чем за месяц число заражённых удвоилось, а вместо с ним возросло и число жертв. Индия же преодолела отметку в один миллион инфицированных COVID-19, рассказывает швейцарский телеканал.

В то время как в Брюсселе идут переговоры о восстановлении экономики после пандемии, коронавирус бьёт новые рекорды. На сегодняшней день в мире официально зарегистрировано более 13,8 млн. подтверждённых случаев заражения, что на четверть миллиона больше, чем вчера. Сегодня Индия преодолела отметку в миллион инфицированных, и в результате оказалась на третьем место в глобальном рейтинге после США и Бразилии.

США с их 3,5 миллионами заражённых остаются лидерами. За день зарегистрировано больше 77 000 случаев — это новый рекорд. Резкий скачок числа заболевших никак не связан с тем, что стало проводиться больше тестов.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США: Нет никаких сомнений, что заражений стало больше. Мы знаем это, потому что увеличивается процент положительных тестов. Поэтому очевидно, что больных стало больше. К тому же мы наблюдаем большее число госпитализаций после заражений.

Сильнее всего пострадавшие штаты, как, например, Калифорния уже отменили некоторые ослабления карантина. И в Бразилии резко возросло количество заражений. Меньше чем за месяц оно удвоились, достигнув двух миллионов. Реальное же цифры скорее всего ещё выше, потому что в стране проводится относительно мало тестов. Вместе с числом заражённых растёт и число жертв.

ЛУИС ЭНРИКЕ МАНДЕТТА, бывший министра здравоохранения Бразилии: Когда за день умерло 1300 человек, люди говорят: «Хорошо, значит количество не выросло. Вчера тоже было 1300». Люди уже перестали что-либо чувствовать.

По числу умерших от коронавируса Бразилия занимает второе место после США. По официальным данным, от вируса умерло 76 000 человек. Сегодня и в Индии число заражённых COVID-19 превысило миллион. Недавно страна с населением в 1,3 млрд. ослабила жёсткий карантин из-за безработицы и голода. Теперь же в некоторых регионах его возвращают, как, например, здесь в штате Бихар.

Дата выхода в эфир 17 июля 2020 года.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Курорты и здравницы ждут отдыхающих: как регионы возвращаются к обычной жизни

02.07 / Андерс Ослунд: «Северный поток – 2» – инвестиция, преследующая геополитические причины 

28.06 / ДНР закрыла границу с Украиной

04.06 / Убийство Флойда. Еще трем офицерам полиции Миннеаполиса предъявили обвинения

29.06 / Евро превысил 79 рублей, доллар поднялся выше 70 рублей

27.05 / «Домашний офис» во времена COVID-19: правила безопасности

19.05 / В Поволжье провели дезинфекцию городских объектов

23.06 / Саакашвили предсказал Украине голод

16.06 / Названы привычки, которые могут быть вреднее курения

18.06 / Владимир Зеленский: Украина требует полноправного членства в Евросоюзе 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска