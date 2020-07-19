Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном

19.07.2020, 8:30, Новости дня

Ситуация на границе Армении и Азербайджана в ночь с 18 на 19 июля и на данный момент относительно спокойная, сообщили в пресс-службе минобороны Армении.

«В ночь с 18 на 19 июля, как и на данный момент, на армяно-азербайджанской границе наблюдается относительное затишье. ВС Азербайджана на отдельных участках около 70-и раз открывали стрельбу из стрелкового оружия», – цитирует ТАСС сообщение пресс-секретаря военного ведомства Армении Шушан Степанян.

В минобороны страны добавили, что ВС Армении на всей линии соприкосновения полностью контролируют противника.

Ситуация на армяно- азербайджанской границе обострилась 12 июля, там произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. После Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.

Азербайджан заявил о тысячах желающих вступить в армию на фоне конфликта с Арменией.

В Армении заявили, что для Еревана является приоритетным устранение препятствий на пути к мирному процессу на границе с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.



