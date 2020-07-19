Всадник без головы из Южного Техаса

19.07.2020, 8:23, Разное

При слове "Всадник без головы" часть людей вспомнит одноименный приключенческий роман Майн Рида, а другая часть мистическую новеллу Вашингтона Ирвинга "Легенда о Сонной Лощине".

На самом деле подобные сущности появлялись в мифах и легендах еще тысячи лет назад.

К примеру в кельтских сказаниях есть так называемый дулахан (dulachan) или темный человек – сверхъестественное существо, схожее с феями, которое ездит на лошади и не имеет головы.

Точнее голова у него есть, но он держит ее под мышкой, а в другой руке держит извлеченные кости позвоночника и размахивает ими как кнутом.

У американского штата Техас есть своя местная легенда об ужасном фантоме без головы. Ее корни уходят в середину 19 века. В те годы Техас был зоной беззакония, преступлений и убийств. Насильники, бандиты и отщепенцы разных мастей наравне с агрессивными индейскими племенами рыскали по бескрайним пустошам и нападали на любых поселенцев, каких встречали на своем пути.

Жил в тех местах в то время бывший солдат и ветеран Войны за Независимость Крид Тейлор, а по соседству с ним жил его приятель Уильям Александр Андерсен Уоллес по прозвищу "Большая нога". У них в собственности было несколько скотоводческих ранчо, которые являлись желанной добычей для бандитов.

В 1850 году известный местный головорез по прозвищу Видал начал нападать на владельцев ранчо возле реки Рио-Гранде. Его целью были красивые и сильные лошади, которых можно было выгодно продать, а также коровы. За несколько своих дерзких набегов он украл несколько десятков дорогих мустангов и по всему штату висели объявления о награде за его поимку живым или мертвым.

Когда Видал увел лошадей с ранчо Тайлора и Уоллеса, те затаили на него большую злобу. Они собрали большой отряд соратников и поехали искать Видала, чтобы убить его. Путь был опасным, практически за каждым кустом можно было ожидать нападения злобных индейцев команчей или отрядов бандитов рангом поменьше Видала.

Однако Тейлору и Уоллесу повезло, нанятые ими следопыты нашли лагерь Видала и завязалась перестрелка. Видал вскоре попал под пули и был расстрелян, как и его соратники. Но на этом история не закончилась.

Желая оставить другим головорезам "памятный знак", Тейлор и Уоллес отрубили голову Видалу, а потом крепко привязали его обезглавленный труп в сидящем виде к его же лошади. Со стороны это было жуткое зрелище – словно безголовый всадник бредет по пустоши.

За несколько недель этого всадника повстречало множество местных фермеров и напуганные люди передавали друг другу истории об "Эль Муэрто" ("Мертвеце"), который ездит верхом на лошади. Чем больше разлагался труп Видала, чем страшнее выглядел безголовый всадник.

Вскоре эти истории обросли мистическими подробностями – говорили, что лошадь дышит огнем из ноздрей, из под ее копыт выбиваются молнии, а безголовый всадник на ее спине это демон из Ада.

Как минимум несколько лет несчастная лошадь бродила по пустошам, таская на своей спине разлагающееся тело бандита, пока либо не умерла от естественной смерти, либо не была убита каким-то очень смелым скотоводом. Потом кто-то отцепил высушенный скелет Видала от седла и захоронил в безымянной могиле в районе ранчо Ла Тринидад, недалеко от нынешнего городка Бен Болт в округе Джим Уэллс.

Но легенда продолжала жить. Люди стали рассказывать о том. что теперь видят призрачного безголового всадника, который бродит по долинам и холмам как и раньше. При этом иногда рассказывалось, что безголовый полупрозрачный фантом издает истеричные крики "Это моё! Это все моё!".

Когда он приближался к людям ближе, то на их глазах исчезал в воздухе.

Даже в наши дни призрачного Эль Муэрто время от времени видят на юге Техаса, чаще всего почему-то в районе городка Дювал, того же округа Джим Уэллс.

Попытки историков установить что в этой истории правда, а что выдумка, почти не достигли цели. Было лишь выяснено, что Крид Тейлор и "Большая нога" Уоллес в самом деле жили тут в середине 19 века, но все, что связывало их с убийством Видала, не имело никаких исторических подтверждений.