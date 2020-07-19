Еще две истории о пришельцах в магазинах

19.07.2020, 8:23, Разное

Эта статья продолжает тему, которая вчера освещалась в материале про инопланетян в супермаркетах.

Только тут уже куда сложнее сказать, кем являлись замеченные странные люди – пришельцами, демонами или может быть это просто люди с очень необычной внешностью.

В книге "Криптотерриалы" за авторством Мака Тонни приводится рассказ скульптора и художника под псевдонимом "Каррот". Когда ему было 17 лет, он работал в небольшом магазинчике и однажды к нему пришла странная покупательница.

Это была женщина и она хотела купить сигарет. Поначалу "Каррот" не присматривался к ее внешности особо, но когда она протянула ему деньги, чтобы оплатить сигаретную пачку, он заметил ее ладонь и это напугало его. Ладонь выглядела иначе, чем человеческая.

После этого он поднял глаза и заметил перед собой худощавое и очень бледное человекоподобное существо, которое куталось в тонкий черный плащ, похожий на дождевик, с высоким воротником, закрывающим шею.

Таким образом он мог разглядеть лишь голову этой "женщины", но он тут же заметил, что у нее на голове не ее волосы, а парик – тяжелый с длинными волосами, а глаза закрывают большие темные очки.

Но даже очки не могли полностью скрыть особенности ее лица, которые тоже выдавали в "женщине" нечто внеземное – очень маленький заостренный подбородок, почти невидимая линия рта (ниточкой) и совсем крошечный нос, едва заметный на лице.

Женщина ничего не сказала, лишь протянула деньги и показала, что взяла пачку сигарет. Потом она быстро вышла из магазина, оставив "Каррота" в полном недоумении. Самое странное, он тут же забыл как именно отличалась рука "женщины" от нормальной руки человека. Он лишь помнил, что эти отличия его шокировали.

* * *

Переходим ко второй истории. Ее прислал уфологу Нику Редферну мужчина с ником "A Hesitant Believer". Он написал, что встретил в баре странную пару – мужчину и женщину, и не уверен, что они были людьми.

"Это случилось в конце ноября 2008 года. Бар, где я работал, находился в торговом центре, но время было уже позднее и все помещения центра, кроме нашего бара, были уже закрыты.

Эта женщина была невысокого роста и очень худая, на вид ей было лет двадцать. На ней было черное вечернее платье с атласными перчатками до локтя, а на плечах была накинута ярко-зеленая вязаная шаль. У нее была короткая стрижка с челкой, которая выглядела как парик.

Ее лицо имело высокий лоб, сильно выраженные скулы и голубые глаза. У ее спутника черты лица были похожими, но глаза были более узкими и миндалевидной формы. И что интересно, ни у кого из них не было бровей. Вообще.

Когда я стоял за стойкой бара и протирал поверхность, женщина слегка покашляла, подзывая меня к себе. Увидев их, я подумал, что они мне оба не нравятся и лучше было бы, если бы они ушли из бара.

И тут я ощутил, как он женщины исходит сильное зловоние. Пахло от нее так, словно она не принимала ванну как минимум месяц, при этом к вони ее тела примешивался и другой запах. Острый и химический.

Когда я был куда моложе, я работал в похоронном бюро, и я клянусь, что от этой женщины воняло формалином – средством для предотвращения разложения мертвых тканей".