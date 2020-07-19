Российские СМИ обнародовали схему оружейных махинаций Никола Пашиняна

19.07.2020, 8:23, Разное

18 июля 2020

Известное российское издание The Moscow Post выступило с сенсационной расследовательской статьей о непосредственном участии армянского премьера Никола Пашиняна в криминальной международной торговле оружием. Серьезные обвинения в махинациях с перепродажей вооружений напрямую затрагивают интересы России. Представляем вниманию читателей haqqin.az статью журналиста Веры Евдокимовой без сокращений и изменений.

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Разгоревшиеся в последние дни боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта оставили в тени генерацию «революционных» новостей из Армении, достигавших в последние месяцы своего пика. Расследование, проведенное с использованием материалов, полученных от информированных источников, было подготовлено к публикации еще на прошлой неделе.

Однако в свете начала горячей фазы закавказского конфликта приведенные факты об оружейном бизнесе «революционной» власти Армении дают новое прочтение военной эскалации, причиной которой может быть банальное заметание следов неучтенных оружейных стоков. Но обо всем по порядку…

Обвинения в оружейных махинациях – новое оружие армянской оппозиции

Лодка революционного буревестника и «народного премьера» Никола Пашиняна раскачивается под давлением обвинений в коррупции, неэффективности борьбы с пандемией коронавируса и хронической нехватки бюджетных средств. Против нейтрализации политических оппонентов власть использует силовые структуры, нацеленные на запугивания, принуждения и арест оппозиции. Отметим, что за последние два года премьерства Никола Пашиняна он трижды сменил глав силовых структур – службы национальной безопасности (СНБ) и полиции, которые, видимо, не до конца выполняли его революционную повестку.

Первую скрипку в кампании обвинений премьер-министра в коррупции занимает зять бывшего президента Сержа Саргсяна Микаэль Минасян. В своих видеообращениях Минасян обвиняет Пашиняна, членов его семьи и близкое окружение в реализации коррупционных схем в таких высокодоходных и традиционно важных сферах армянской экономики, как металлургия и драгоценные металлы. Кроме того, речь идет и конкретно о криминальных видах деятельности, например, контрабанде табачной продукции и… торговле оружием. Последнее, а именно – обвинения в махинациях с перепродажей вооружений – напрямую затрагивают интересы главного военно-политического союзника Армении – России.

Микаэль Минасян хорошо посвящен в тонкости криминального бизнеса, в который был вовлечен предшественник Пашиняна – его тесть Саргсян

Союзническая дружба и оружейный табачок

Сотрудничество РФ и Армении в сфере безопасности является специфическим по очень многим причинам. Армения – территориально маленькая страна с весьма ограниченными возможностями и ресурсами, находящаяся в непредсказуемом регионе. Конфликты или угроза конфликтов исходят чуть ли не от всех ее соседей. В этих условиях союз с Россией должен представлять экзистенциальную важность для Армении. Москва является гарантом безопасности своего союзника по ОДКБ и свои обязательства выполняет в полном объеме. В армянском Гюмри размещена 102-я база ВДВ; один из корпусов ВС Армении входит в объединенную российско-армянскую войсковую группировку; поставки российских вооружений в Армении уже многие году осуществляются по внутрироссийским (а не по экспортным ценам), причем на основе предоставляемого Россией же кредита – то есть фактически бесплатно.

С приходом в мае 2018 года к власти Никола Пашиняна в отношениях с Россией началась эпоха непредсказуемости. Перечень нерешенных вопросов двусторонней повестки дня растет как снежный ком с вершины Арарата. Уголовное преследование Южно-Кавказской железной дороги (со стопроцентным российским капиталом) и при этом требование льготного ценообразования от Газпрома для армянских потребителей; чувствительный для Кремля арест бывшего президента Роберта Кочаряна, осуществленный через давление на Конституционный суд – все это лишь видимая верхушка проблемного айсберга. И если эти шалости революционного правительства могли быть списаны на внутренние причины, так сказать, быть игрой на терпение и прощупывание стойкости революционного премьера, то махинации в сфере военно-технического сотрудничества могут иметь далекоидущие последствия.

Все началось с очередного видеообращения Минасяна, в котором говорится о схемах незаконной международной торговли оружием, в которые вовлечено правительство Армении. Хорошо информированный о внутриармянских процессах Минасян акцентирует на роли в этом бизнесе некоего Давида Галстяна.

По словам Минасяна, последний получил полномочия на ведение такого рода операций лично от Пашиняна: «Премьер-министр Армении Никол Пашинян уполномочивает Давида Галстяна через министерство обороны и предоставляет ему привилегию, чтобы он от имени Республики Армения заказал, назовем условно, 100 единиц оружия. Затем Республика Армения покупает с офшора Давида Галстяна, допустим, 60 из этих 100 видов. Платит за эти 60 единиц оружия, и эти 60 единиц оружия поступают в Армению. С документами все в порядке, но есть одно исключение: те 40 единиц, которые были изначально заказаны, но не оплачены, Давид Галстян, у которого уже были договоренности с третьими странами, прямо из РФ отправляет в третью страну. Например, в Объединенные Арабские Эмираты. Из этой третьей страны оружие оказывается в четвертой стране».

Темное криминальное прошлое нерукопожатного Галстяна не смутило Пашиняна

Имя Давида Галстяна – собственника фирмы Royalsys Engineering давно фигурирует в сводках о незаконной транспортировке и продаже вооружений в конфликтных зонах. Так, Галстян и его многочисленные компании упоминаются и в одном из отчетов Совбеза ООН, в связи с поставками оружия в Ливию и дальше в Сирию – к оппозиционным правительству Асада неназванным группировкам, выплатами на счет офшорной компании президента Украины Петра Порошенко и в многочисленных судебных документах в самой Армении. В открытых источниках на того же Галстяна указывают названия таких компаний, задействованных в сфере ВПК, как Mosstone Engineering, Armenian DG Arms, Ayk Avia, и при этом занимающихся поставками вооружений в Сирию, Ливию, Южный Судан и Сомали.

Однако темное прошлое «серого бизнесмена» не стало препятствием для демократа Пашиняна несколько раз встретиться с ним и обсудить развитие его бизнеса в Армении, в частности открытие предприятия по производству автоматов и другого легкого вооружения.

То есть при покровительстве новых властей Галстян реализует продукцию военного назначения третьим сторонам, при этом используя скидки, предоставляемые Россией согласно союзническим обязательствам. С учетом того, что РФ поставляет в Армению оружие по внутренним ценам, в зависимости от вида вооружения, такая скидка достигает от 15 до 40 процентов от мировых цен. Если учитывать, что за последние несколько лет РФ выделила Армении оружейных кредитов на сумму в 300 миллионов долларов, то российский бюджет недополучил от 60 до 90 миллионов долларов. При этом ровно такую же маржу российский налогоплательщик выплатил руководству союзного государства, причем развернувшегося на явно недружественный курс в отношении гаранта своей безопасности.

При покровительстве нового премьера заработала старая схема

В кого выстрелит ружье на стене?

Именно этот последний фактор, по-видимому, и явился причиной слива Минасяна. Зять экс-президента лукавит, не указывая, что незаконная торговля скидочным российским оружием велась еще при его тесте. Данная схема реализовывалась с участием принадлежащих партнеру С.Саргсяна, российскому бизнесмену армянского происхождения Ваграму Симоняну и таких авиаперевозчиков как South Airlines, Skiva Air, V-Berd Avia. (Кстати, Skiva Air, после того как ее участие в серых схемах стало известно, была поспешно лишена тогдашними армянскими властями лицензии на авиаперевозки, а после – в поставках вооружений и боеприпасов в Южный Судан в 2014 – 2015 годах «засветилась» уже национальная авиакомпания – Air Armenia).

Но похоже, именно попытка Пашиняна добиться фактической легитимации в глазах Кремля путем несанкционированного рейдерского захвата «серого бизнеса» предшественников, паразитирующего на российских интересах, и вызвала сбой в налаженной схеме. В частности, страсть премьера к внебюджетным бизнессхемам (о коррупции в сфере легитимации старорежимных олигархов ЧИТАЙТЕ по этой ссылке) была остужена тем, что в 2019 г. таинственный Давид Гластян был объявлен в РФ персоной нон-грата на 10 лет, а информация об оружейных преференциях армянской элиты стала сливаться в СМИ.

Новая власть в Армении вовсю отрицает причастность к махинациям предшественников. Однако непонятно, почему тогда для урегулирования вопроса с выдворением Галстяна Пашинян, по утверждению Минасяна, тайно направил в Москву своего советника по военным вопросам Аршака Карапетяна.

Пашинян тайно направляет в Москву своего советника Аршака Карапетяна

Согласно официальному отчету Аудиторской палаты Армении за 2019 год, из 28 самолетов зарегистрированных в стране 10 (!) находились в Южном Судане и Чаде с целью осуществления грузовых авиаперевозок. Ясно, что в эти африканские страны, являющиеся территорией перманентных конфликтов, армянские самолеты не персики с абрикосами возили. Заметим – происходит это в 2019 году – т.е. после «Бархатной революции».

В этом же году, еще одна авиакомпания Армении, Mars Avia, также была засвечена в истории с аварийной посадкой в аэропорту Могадишо. Скорее всего, речь шла о «левой» отгрузке оружия или боеприпасов, что нередко делается именно под прикрытием такого рода «неожиданностей».

На продолжение серых схем в торговле оружием указывает и бывший шеф спецслужб Армении Давид Шахназарян – не самый малоинформированный в стране человек.

А выдворенный из РФ Галстян недавно всплыл рядом с «народным премьером» на торжественном открытии властями Армении совместного завода по производству автоматов Калашникова, пайщиком которого является Royalsys Engineering LTD.

Выдворенный из РФ Галстян всплывает в Ереване рядом с Пашиняном

Все это в комплексе может указывать лишь на одно – Пашинян взял под контроль существующую схему и теперь пытается легитимировать свой куш перед российским союзником. При этом не поступаясь не только антироссийской внутренней повесткой, но и – без всяких гарантий и отчётности того, в каком внешнеполитическом раскладе будет использовано оружие союзника. А с учетом того, что новая власть Армении не разборчива как в выборе партнеров, так и клиентов это означает угрозу попадания российского оружия в руки потенциальных противников российских интересов в разных уголках планеты. В сфере военно-технического сотрудничества нет места самодеятельности и свободного выбора партнеров. Ведь при таком партнере нет гарантии, что где-то на неспокойном Ближнем Востоке проданное союзнику оружие не будет использовано против российских же военнослужащих.

В огороде – бузина, в Иордании – Оса

Не менее интересна и своеобразная форма диверсификации каналов покупок вооружений, недавно взятая на вооружение Ереваном. Так, правительство Пашиняна, под прикрытием борьбы с коррупцией выбило у местной олигархии несколько десятков миллионов долларов – якобы на цели усовершенствования материально-технической базы армии.

С этой целью были закуплены 35 модернизированных зенитно-ракетных комплексов Оса-АКМ в… Иордании. Данная сделка, преподнесенная РЕВофициозом как несомненная выгода по фактору цена-качество, вызвала немало вопросов. Эксперты, с которыми нам удалось пообщаться, указывают, что Иордания априори не может обладать аналогами современных российских ЗРК. Если Иордания что-то и продает, то отслужившее свой срок оборудование. А потому данные схемы, преподносимые как прорыв «российской монополии на армянском рынке вооружений», укладываются лишь в логику коррупционных схем по отмыванию конфискованного старорежимного капитала. С другой стороны, бывшими в употреблении иорданскими зенитками заполняется брешь – разница между общим объемом вооружения, полученным от РФ по линии сотрудничества в рамках ОДКБ, и фактически перепроданным на «черном рынке».