«Смерть мозга» НАТО: новые симптомы или выход из комы?

19.07.2020, 8:23, Разное

Редакция

Франция официально уведомила НАТО, что временно прекращает свое участие в военно-морской операции в Средиземном море «Морской страж». Это произошло после неоднозначных результатов расследования инцидента с участием французских и турецких кораблей.

Отношения между Францией и Турцией, являющимися членами НАТО, в последний месяц особенно накалились ввиду противоречий по целому ряду международных проблем, связанных с Ливией, Сирией и нефтеразведкой Турции в восточной части Средиземного моря у побережья Кипра.

Инцидент, послуживший причиной разбирательств, произошел 10 июня, когда французский фрегат «Курбе» попытался проверить судно, которое предположительно нарушило эмбарго ООН на поставки оружия Ливии. Французский корабль действовал в рамках миссии НАТО «Морской страж». По данным телеканала «Франс 24», турецкий корабль, сопровождавший судно у побережья Ливии, отказался выполнить распоряжение о досмотре груза и взял на прицел французов с помощью радарной системы ракетного наведения. Кроме того, турецкие моряки выстроились на палубе в боевой форме и бронежилетах с автоматами наперевес. Во французском военном ведомстве это расценили, как «исключительно враждебные и агрессивные действия».

Со своей стороны Турция заявляет, что грузовое судно шло под танзанийском флагом и везло гуманитарную помощь. Хотя восемь стран поддержали позицию Франции, альянс не вынес решения в ее пользу. «Поскольку мы ожидаем прогресса в выполнении наших требований, мы решили временно вывести наши силы из операции «Морской страж». Нет логики в том, чтобы наши ВМС сталкивались с нашими же союзниками, которые не соблюдают эмбарго».

Не получив поддержки в НАТО, Париж обратился в ЕС. 2 июля министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дариен заявил, что министры иностранных дел союза встретятся 13 июля по его просьбе, чтобы обсудить вопрос о Турции, и на повестке дня будет стоять вопрос о новых санкциях в отношении Анкары. «Союз уже ввел санкции против Турции за бурение на территории морской экономической зоны Кипра. Могут быть введены дополнительные санкции», — сказал он на парламентских слушаниях.

Позицию Макрона поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, которая, выступая в бундестаге, заявила, что инцидент был «очень серьезным» и таких случаев странам-членам НАТО следует избегать.

Ливийский конфликт продолжает обостряться, несмотря на корона-кризис. В Ливии, которая находится в хаосе с момента свержения Муаммара Каддафи в 2011 году, действуют два конкурирующих правительства — на востоке и на западе. Турция поддерживает правительство Триполи, на стороне которого находятся также Италия и Катар. С другой стороны, генерала Халифу Хафтара поддерживают Россия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и другие арабские страны. Франция в прошлом негласно также выступала на его стороне.

Президент Реджеп Эрдоган подтвердил свое обязательство поддержать правительство Триполи, которое в последние недели добилось значительных достижений в войне благодаря помощи Турции. Не называя Францию напрямую, он раскритиковал страны, поддерживающие Хафтара.

«Мы следим за теми, кто защищает демократию, права человека и закон только на словах, но берет под свою защиту путчистов. Турция не откажется от защиты ливийского народа и продолжит соблюдать международное право», — заявил он.

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу был более откровенным и указал, что Турция ожидает извинений от Франции после инцидента между турецкими и французскими военными кораблями в Средиземноморье. Как сообщает турецкая Hurriyet, 2 июля Чавушоглу сказал, отвечая на вопросы журналистов: «Это неправда, что наши корабли заблокировали французов. Франция должна извиниться перед нами».

Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ заявил, что действия Турции были «неприемлемыми», и сказал, что Анкара «не соблюдает взятых на себя обязательств». Он отрицал, что Франция выступает на стороне Хафтара, заявив, что она поддерживает поиск «политического решения».

В ноябре прошлого года Макрон вызвал шок в западном мире словами «о смерти мозга НАТО», приводя в том числе в качестве доказательств отношения с Турцией. Пока неясно, что означают последние инциденты. Поскольку НАТО не поддержало Францию, это скорее подтверждает такой диагноз. Если, кроме Германии, Францию поддержат на июльской встрече другие страны ЕС, возможно, это будет означать выход из «комы» и признание того, что Запад, наконец, будет готов положить конец притязанием Эрдогана на создание «нео-Османской империи».

Владимир Поляк, по материалам информагентств. На снимке: французский фрегат «Курбе». Фото: Wikimedia commons CC BY-SA 3.0˜