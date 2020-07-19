Стычка в Сирии: российские военные заблокировали американцев

19.07.2020, 8:23, Разное

Рафаэль Фахрутдинов 18.07.2020

Бойцы военной полиции Минобороны России перехватили и заблокировали американских военных на трассе в Сирии, видео размещено на Youtube-канале «Русской весны».

На кадрах видно, как колонну из трех машин американских военных — двух броневиков и одного пикапа Toyota — с обеих сторон блокируют «Тигры» военной полиции и БТР.

Далее показан диалог между американскими и российскими военными.

«Это территория Сирии. Здесь находятся российские Вооруженные силы по приглашению Башара Асада. На каком основании вы здесь находитесь?» — обращается российский военный к коллеге из США.

Он также попросил американца «передать своему генералу»: «русские убедительно попросили их больше не преследовать».

Несколькими днями ранее РФ нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей.

Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия.

Утром 14 июля российские и турецкие военные в Сирии были ранены из-за взрыва бомбы на пути движения патруля. Взрыв произошел между броневиком Вооруженных сил РФ и турецкой бронемашиной.

Трое российских военнослужащих получили легкие ранения, их жизни вне опасности. Их эвакуировали на авиабазу Хмеймим.

По данным российской стороны, самодельное взрывное устройство на пути следования бронемашин заложили боевики.

В тот же день сирийские военные задержали трех боевиков экстремистской организации «Магавир ас-Саура». Их доставили в город Тадмор, расположенный около Пальмиры.

Задержанные входили в состав вооруженной группы, подорвавшейся на минном поле. В результате инцидента погибли несколько радикалов.

«Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле», — указал боевик Джасем аль-Али.

По его словам, в итоге погибли, подорвавшись на мине, командир группы, проводник и еще один человек.

«Мы заблудились и не знали, куда идти, потому что проводник погиб, и начали искать выход, продолжили движение. Потом попали в плен, и сирийские войска вывезли нас сюда», — пояснил задержанный.

Он признался: задачей вооруженной группы был шпионаж.

Экстремистам нужно было собрать данные о российских, иранских и сирийских военных объектах. Для этого, как рассказал боевик, их отправили в провинцию Ракка, в город Эль-Мансура. Он уточнил, что отправной точкой был населенный пункт Эт-Танф. Там, кстати, находится американская военная база.

Задержанные рассказали, что на выполнение задания кураторы выдали им крупную денежную сумму, «тысячи долларов», но все деньги были у командира группы Язана.

В прошлом месяце РФ вышла из механизма деконфликтинга в Сирии, потому что он использовался для прикрытия деятельности террористов, пояснил постпред РФ в ООН Василий Небензя. По его словам, ряд объектов, которые ООН называла гуманитарными, занимали боевики.

В мае нынешнего года президент РФ Владимир Путин в рамках соглашения между Москвой и Дамаском от 2015 года о присутствии российских войск в Сирии подписал распоряжение, согласовывающее передачу военным дополнительной недвижимости и акватории.

При этом Соединенные Штаты намерены продолжать контролировать нефтяные поля компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор и базу Эт-Танф, которая находится на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, заявил ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

США вместе с участниками возглавляемой ими коалиции находятся в Сирии незаконно, указывал, в свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркивал, что их действия в этой стране противоречат международному праву.

Глава российского дипведомства выразил мнение, что Вашингтон использует защиту нефтяных месторождений САР от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран) только как предлог для того, чтобы остаться в арабской республике.

Стоит отметить, что в прошлом году боевики ИГ атаковали позиции сирийской правительственной армии около деревни Аль-Сукария мухафазы Дэйр-эз-Зор на востоке Сирии, на границе с Ираком.

При этом ранее данный район был атакован с воздуха самолетами возглавляемой США военной коалиции. В результате налета были ранены два солдата и уничтожена пушка сирийской артиллерии.