В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая потасовка
19.07.2020, 8:09, Разное
В Екатеринбурге прошедшей ночью около 80 человек устроили массовую потасовку. Инцидент был зафиксирован на улице Пехотинцев. По словам местных жителей, дебоширы громко кричали, а потом начали драться.
Известно, что на Новую Сортировку прибыли две конфликтующие стороны. Жители рядом расположенных домов, увидев происходящую массовую драку, сразу же вызвали сотрудников полиции. Известно, что камни попадали в припаркованные транспортные средства.
Пока на место инцидента прибыли правоохранители, конфликтующие стороны разошлись. Официальных заявлений по факту случившегося в отдел не поступало. Информация о пострадавших также отсутствует.
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