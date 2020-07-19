В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая потасовка

19.07.2020, 8:09, Разное

В Екатеринбурге прошедшей ночью около 80 человек устроили массовую потасовку. Инцидент был зафиксирован на улице Пехотинцев. По словам местных жителей, дебоширы громко кричали, а потом начали драться.

Известно, что на Новую Сортировку прибыли две конфликтующие стороны. Жители рядом расположенных домов, увидев происходящую массовую драку, сразу же вызвали сотрудников полиции. Известно, что камни попадали в припаркованные транспортные средства.

Пока на место инцидента прибыли правоохранители, конфликтующие стороны разошлись. Официальных заявлений по факту случившегося в отдел не поступало. Информация о пострадавших также отсутствует.