Российский оппозиционер Жуков: В России есть только один избиратель. Его зовут Путин

19.07.2020, 7:55, Новости дня

В России есть только один избиратель – президент страны Владимир Путин. Об этом в эфире авторской программы основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона заявил российский оппозиционный политик, радиоведущий Егор Жуков.

“Дело в том, что в России, в отличие от любой другой демократической страны, есть только один избиратель – его зовут Владимир Путин. Именно за его внимание, за его благосклонность борются элитные группы, различные представители элит. Самый архетипичный бой (понятно, что это очень приблизительная категория, но тем не менее) происходит между силовиками и системными либералами, как их принято называть. Ни те ни другие друзьями гражданского общества не являются, но друг друга они тем не менее не любят. Как гиены и львы, условно”, – отметил Жуков.

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20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправках к конституции РФ, которые, в частности, обнуляют сроки его правления. Документ был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России. В соответствии с документом, она вступила в силу с 4 июля.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube