Анонсировано первое предвыборное мероприятие Канье Уэста

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19.07.2020, 7:48, Новости дня

Американский рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США, намерен провести первое мероприятие в рамках своей предвыборной кампании в штате Южная Каролина, сообщила газета Politico со ссылкой на соответствующий документ.

По данным издания, мероприятие пройдет в центре Exquis в городе Норт-Чарлстон, принять участие в нем можно по предварительной регистрации. Кроме того, все участники будут обязаны носить защитные маски и соблюдать безопасную дистанцию, передает РИА «Новости».

Напомним, 5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Близкие к музыканту источники утверждают, что он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США из-за психического расстройства.

Позже СМИ со ссылкой на представителя музыканта сообщили, что Канье Уэст решил не участвовать в выборах.

Однако 16 июля Уэст все-таки решил участвовать в предвыборной гонке и зарегистрировался кандидатом в президенты США. Уэст выдвигается от комитета «Канье 2020» и партии BDY, что, по словам артиста, означает «День рождения».

Уэст уже прифотошопил себя к лицам президентов США на горе Рашмор.

Социологический опрос показал, что по уровню поддержки среди избирателей Канье Уэст сильно уступает Дональду Трампу и Джо Байдену.





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