Охлобыстин извинился перед Наргиз

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19.07.2020, 7:08, Новости дня

Актер Иван Охлобыстин извинился перед певицей Наргиз за то, что обвинил ее в «пагубном пристрастии к алкоголю».

Охлобыстин сообщил это в одном из интервью. Наргиз в ответ поинтересовалась, «какое отношение» к ней имеет Охлобыстин, чтобы говорить о ее «пороках», если лично они даже не знакомы, передает РИА «Новости».

«На меня обиделась Наргиз. Где-то я что-то походу с дуру ляпнул», – сообщил Охлобыстин в соцсети «ВКонтакте».

Он написал, что «приносит ей свои извинения».

«Прости меня, Наргиз», – сообщил актер, добавив, что «наверняка не прав и точно не имеет права осуждать человека, который не знаком» ему.

«Благослови тебя Господь!» – добавил он.





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