Российский оппозиционер Жуков: Я думал сбежать от ареста. У меня четвертый этаж. Связать пару простыней – и все, сполз

19.07.2020, 6:54, Новости дня

Российский оппозиционный политик, радиоведущий Егор Жуков в эфире авторской программы основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона заявил, что рассматривал вариант побега от ареста.

В квартиру Жукова 1 августа 2019 года, по его словам, ворвались 13 российских силовиков – полицейские, следователи и оперативники.

“Когда меня задержали, буквально за пару часов до этого, я выложил у себя на канале ролик, в котором описываю происходящие ситуации, уже имеющее место дело о массовых беспорядках. И ролик у меня заканчивается на фразе типа: “Если мы не будем действовать, прозвучит звук дверного звонка, который разделит жизнь на “до” и “после”. Звучит эта фраза, и я еще добавил такой эффект: на диктофон записал, как у меня звучит звонок, – и вставил в конец ролика. Черный экран – и все. Ролик хороший, собирает много просмотров, все дела. Ложусь спать. А через два часа слышу звук дверного звонка, который делит жизнь на “до” и “после”, – подчеркнул Жуков.

По его мнению, побег от ареста не помог бы изменить ситуацию в целом.

“Причем я сначала подумал, что пожар случился. Какое-то было внутреннее непонимание: “За что ко мне можно прийти? Я вообще ничего не делал”. То есть я был, конечно, на митинге, но я ничего не делал. У меня есть дверь на проход между квартирами – и прямо в нее стучали со всей дури, еще и названивали… В такой ситуации самое главное – понять, что будет дальше происходить, если, например, ты попытаешься сбежать. У меня четвертый этаж. В принципе… Связать пару простыней – и все, сполз. Но потом ты понимаешь, что на самом деле это ни к чему не приведет. Если ты действительно не виновен, лучше все это пройти с достоинством, не уходить в бега. “Хорошо, теперь моя жизнь будет выглядеть вот так. Окей, давайте поиграем. Без проблем”. Мне в принципе свойственно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Так или иначе, хотя я не готовился конкретно к этой ситуации, довольно быстро получилось взять себя в руки”, – отметил Жуков.

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1 августа 2019 года Жуков был арестован и обвинен в беспорядках во время несанкционированного митинга в Москве. 6 декабря суд приговорил его к трехлетнему испытательному сроку.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube