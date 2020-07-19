 

Российский оппозиционер Жуков: На Донбассе происходят отвратительные вещи. Считаю, что надо выводить российские войска сразу же

19.07.2020, 6:54, Новости дня

Российский оппозиционный политик, радиоведущий Егор Жуков в эфире авторской программы основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона заявил, что с Донбасса нужно вывести российские войска.

Отвечая на вопрос журналиста, что он сделает с Крымом и Донбассом в случае, если станет президентом, Жуков сказал: “На Донбассе происходят совершенно отвратительные вещи. Я считаю, что надо выводить войска сразу же”.

Он напомнил, что Россия не аннексировала Донбасс по аналогии с Крымом.

“Эту проблему можно решить банально и просто – выведя оттуда войска. При этом, может быть, подавляющее большинство жителей Донбасса тоже хотят жить в составе России. Что тогда делать? Опять же возникает такой вопрос. Я считаю, что здесь надо использовать другие средства”, – подчеркнул оппозиционер.

Говоря о ситуации с Крымом, он высказал мнение, что там нужно провести повторный референдум.

“Мне кажется, что единственная возможная ситуация, которая все решит, по крайней мере с Крымом, – это повторный референдум. На Донбассе, к слову, возможен референдум тоже, но не на условиях стрельбы и дула пистолета”, – добавил Жуков.

По его словам, Крым должен находиться там, где сам захочет.

“Если мы предположим, что подавляющее большинство жителей Крыма хотят жить в составе России, тогда возникает вопрос ко всем украинским националистам: “Простите, а что, 3 миллиона человек, которые этого не хотят, просто отдать обратно в Украину? Вот просто ни с того, ни с сего?” Другой вариант – подавляющее большинство жителей Крыма хотят жить в составе Украины. Вопрос к российским националистам, к российским государственникам: вы хотите держать в своих границах людей, которые не хотят жить вместе с вами? Вот эта амбивалентность, непонимание реального желания, где хочет быть Крым, меня склоняет к тому, что единственным и, возможно, решающим эту проблему вариантом является проведение повторного референдума”, – подчеркнул Жуков.

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Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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