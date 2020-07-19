 

В США вторые сутки подряд зафиксировали более 70 тыс. новых случаев COVID-19

19.07.2020, 6:30, Новости дня

Рост числа случаев коронавируса в США вторые сутки подряд превышает рекордные 70 тыс. человек в день, информирует университет Джонса Хопкинса.

Так, 16 июля выявили 77,3 тыс. случаев COVID-19, 17 июля – 71,6 тысяч, передает ТАСС.

Быстрое распространение коронавируса идет в Техасе, Флориде, Аризоне, Калифорнии и в некоторых других штатах. Местным властям пришлось отказаться от снятия введенных ранее ограничений.

Всего в США зафиксировано свыше 3,67 млн случаев COVID-19, скончались более 139 тыс. человек. В мире число жертв коронавируса в субботу превысило 600 тыс. человек, информирует университет Джонса Хопкинса.

Глава американского государства Дональд Трамп, который известен своей любовью к личным встречам с избирателями, из-за коронавируса объявил о переходе на «телефонные митинги» вместо обычных собраний на стадионах, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.





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