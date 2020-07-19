 

“Воспоминания”: Мария Порошина показала в Сети предполагаемого отца пятого ребенка

19.07.2020, 6:17, Разное

Популярная актриса Мария Порошина разместила на своей странице в Instagram архивную видеопубликацию, вызвавшую немало споров среди подписчиков. По мнению некоторой их части, на ролике запечатлен отец пятого ребенка знаменитости.
В январе прошлого года у артистки родился пятый ребенок – сын, которого она назвала Андреем. Из-за нюансов отечественного законодательства отцовство малыша в документах было зафиксировано за экс-супругом Марии Порошиной, актером Ильей Древновым. Однако впоследствии бывший муж телезвезды смог доказать через суд, что отцом ребенка он не является. Подобная ситуация породила немало домыслов, поскольку сама знаменитость предпочла не афишировать личную жизнь и не раскрывать имя и внешность своего возлюбленного. Недавно же в личном микроблоге Порошиной появился архивный видеоролик, на котором она совершает прыжок в море с плеч незнакомого публике мужчины. “Воспоминания”, – лаконичным слоганом сопроводила свой пост актриса.

Немалая часть поклонника решала проанализировать факты и пришли к выводу, что именно незнакомец на видео и является возлюбленным Марии Порошиной, ставшим отцом её сына Андрея. Логические выводы почитателей таланта актрисы были основаны на том, что в нынешнем году из-за пандемии коронавируса поездок на морской курорт звезда не предпринимала, а годом ранее находилась на отдыхе уже с рожденным малышом. И, как предположили поклонники, своим новым партнером, поскольку житель в ролике не поход на экс-мужа артистки или её друзей.





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