Российский оппозиционер Жуков: В РФ один из самых высоких показателей смертности от алкоголизма и первый показатель самоубийств в мире среди мужчин

19.07.2020, 5:51, Новости дня

В РФ один из самых высоких показателей смертности от алкоголизма и первый показатель самоубийств в мире среди мужчин. Об этом в эфире авторской программы основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона заявил российский оппозиционный политик, радиоведущий Егор Жуков.

“Когда в обществе есть ответственность, люди не утопают – я не знаю – в алкоголе… Когда люди осознают, что от них что-то зависит, они пытаются что-то делать, в отличие от ситуации в России… В России один из самых высоких показателей смертности от алкоголизма. В России первый показатель самоубийств в мире среди мужчин. Я когда эту статистику прочитал, у меня волосы на голове дыбом встали: “Как?!” Если будет куда стремиться, если будет чего добиваться – в этой ситуации страна пойдет по совсем другому пути. Мы вместе пойдем по другому пути”, – сказал Жуков.

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ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube