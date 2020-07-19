На московском рынке «Фуд Сити» запретили торговать армянскими товарами

19.07.2020, 5:32, Разное

…из-за конфликта на границе с Азербайджаном.

На рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве запретили торговать армянскими товарами. Об этом РБК рассказал посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

«Более 50 машин с армянской продукцией было изолировано в отстойник, убрано с торговых рядов. Дополнительная проблема состояла в том, что там в основном скоропортящиеся товары», — пояснил Тоганян.

По его словам, сотрудники безопасности рынка запретили армянским экспортерам (речь идет о 50 фурах — прим.) находиться на территории «Фуд Сити», из-за чего им пришлось уехать в другие ТЦ. Еще около 100–150 машин с товарами из Армении сейчас находятся на границе с Россией, либо уже пересекли ее и следуют в «Фуд Сити», рассказал Тоганян.

Он уточнил, что представители посольства, узнав о ситуации, направили уведомления властям Москвы и пришли на рынок, администрация которого «выпроводила их силой». По словам посла, он не может утверждать, что к инциденту причастны владельцы «Фуд Сити», уроженцы Азербайджана, основатели и совладельцы группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев.

Ранее в Москве Следственный комитет завел уголовное дело (ч. 1 ст. 318 УК) в отношении гражданина Азербайджана, который ударил полицейского во время задержания на митинге из-за статуса Нагорного Карабаха у азербайджанского посольства.

Напомним, что боевые действия на азербайджано-армянской границе из-за статуса Нагорного Карабаха начались 12 июля после взаимного обвинения в нарушении режима прекращения огня, установленного в 1994 году. И Армения, и Азербайджан сообщали о нескольких жертвах и раненых среди военнослужащих и мирных жителей.