 

Армения заявила о трех подбитых азербайджанских танках

19.07.2020, 5:30, Новости дня

За время обострения конфликта на границе подбито три танка Азербайджана, сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Он подтвердил, что «во время боев на северо-восточном участке границы» силы Армении с использованием БПЛА армянского производства «подбили три танка противника», передает ТАСС со ссылкой на «Арменпресс».

На днях минобороны Азербайджана назвало «дезинформацией» сообщение об уничтожении танка. Утверждалось, что «все азербайджанские танки целы и в строю». В минобороны подчеркнули, что азербайджанская «бронетехника не находится на переднем крае».

Напомним, на границе двух государств уже неделю продолжаются бои.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Миллиардер оценил сравнение Чубайсом нефти с «дохлой лошадью»

14.05 / На финансовых рынках – беспокойство из-за угрозы обострения эпидемиологической ситуации

22.05 / Выход США из Договора по открытому небу: первая реакция

19.06 / Нервная и иммунная системы должны «общаться» для восстановления костей

03.07 / Вынесен приговор жарившим шашлык на Вечном огне петербуржцам

08.06 / Столтенберг назвал сотрудничество Китая и России угрозой безопасности стран НАТО

30.06 / В Конгрессе допустили переброску войск США в Польшу и другие страны Европы

16.06 / Появилось видео смертельной аварии с грузовиком на трассе в Челябинской области

04.06 / При строительстве Crew Dragon использовали российские детали

23.06 / Российскими учеными был разработан тест на биологический возраст

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска