Армения заявила о трех подбитых азербайджанских танках

19.07.2020, 5:30, Новости дня

За время обострения конфликта на границе подбито три танка Азербайджана, сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Он подтвердил, что «во время боев на северо-восточном участке границы» силы Армении с использованием БПЛА армянского производства «подбили три танка противника», передает ТАСС со ссылкой на «Арменпресс».

На днях минобороны Азербайджана назвало «дезинформацией» сообщение об уничтожении танка. Утверждалось, что «все азербайджанские танки целы и в строю». В минобороны подчеркнули, что азербайджанская «бронетехника не находится на переднем крае».

Напомним, на границе двух государств уже неделю продолжаются бои.



