Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы

19.07.2020, 5:08, Новости дня

В Израиле состоялись массовые антиправительственные демонстрации, участники потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, сообщила полиция.

В Иерусалиме участники собрались у резиденции Нетаньяху. Позднее часть демонстрантов направилась к Парижской площади. В Тель-Авиве были заблокированы дороги, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Кан».

Times of Israel пишет, что участники акций применили против сотрудников правоохранительных органов перцовый спрей и бросали в них различные предметы. В ответ полиция использовала водометы.

В воскресенье должно пройти второе техническое заседание суда по обвинениям в адрес действующего премьера.

В январе сообщалось, что Нетаньяху предъявили обвинение по трем уголовным делам.