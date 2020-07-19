В Одессе начали поднимать затонувший танкер Delfi

19.07.2020, 4:46, Новости дня

В Одессе с 6.00 18 июля начались работы по накачке понтонов для поднятия затонувшего танкера Delfi. Об этом сообщает “Думская”.

“Между пляжем и Delfi постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ. На расстояние около 100 метров подошли буксиры, на них заводят тросы, чтобы дернуть танкер для постановки на киль”, – говорится в сообщении.

Одесский бизнесмен Андрей Ставницер, который занимается портовым бизнесом, на своей странице в Facebook сообщил, что в работе по подъему танкера задействованы катера с водолазами и буксир компании P&O Maritime Ukraine, который тросами должен поставить корабль на киль.

“Сегодня задача приподнять борт посудины над водой на 40° и удерживать в таком положении часов пять-шесть или сколько потребуется. Это откроет водолазам путь внутрь для обследования отсеков. Водолазные работы, работы по откачке воды и топлива и другие операции из плана производства работ аккуратно и качественно выполняет компания Smart Marine Concept. Ставить на ровный киль Delfi будут уже в другой день. Если водолазы найдут в корпусе течи, перед окончательным подъемом танкера их надо будет еще загерметизировать”, – заявил Ставницер.

Прямо сейчас пляж «Дельфин» — это самое интересное место в Одессе. Час назад к лежащему рядом с берегом танкеру Delfi… Posted by Stavnitser Andrey on Laupäev, 18. juuli 2020

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

24 июня в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.