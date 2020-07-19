Во Львовской области чиновников оштрафовали за фото без масок

19.07.2020, 4:46, Новости дня

Сотрудники Самборского отдела полиции во время мониторинга соцсетей установили, что 14 июля в городе прошло мероприятие, на котором участники были в закрытом помещении без масок и не соблюдали социальную дистанцию, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Львовской области 16 июля.

На организатора мероприятия – руководителя отдела образования Самборского горсовета и председателя горсовета составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей).

Санкция статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов, а на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов.

Самборские чиновники нарушили карантинные требования во время освящения нового здания отдела образования. Новость об освящении была опубликована на сайте мэрии Самбора 14 июля.

По информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, с начала пандемии коронавируса во Львовской области выявлен 7891 больной COVID-19, 207 человек умерли, 2360 выздоровели.

Общее количество инфицированных в Украине составляет 58 111 (+847 за сутки), 1477 из них умерли (+21), 30 525 выздоровели (+756). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (6797), Львовской (7891) и Черновицкой (5289) областях.