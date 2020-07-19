 

Во Львовской области чиновников оштрафовали за фото без масок

19.07.2020, 4:46, Новости дня

Сотрудники Самборского отдела полиции во время мониторинга соцсетей установили, что 14 июля в городе прошло мероприятие, на котором участники были в закрытом помещении без масок и не соблюдали социальную дистанцию, об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Львовской области 16 июля.

На организатора мероприятия – руководителя отдела образования Самборского горсовета и председателя горсовета составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей).

Санкция статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов, а на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов.

Самборские чиновники нарушили карантинные требования во время освящения нового здания отдела образования. Новость об освящении была опубликована на сайте мэрии Самбора 14 июля.

По информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, с начала пандемии коронавируса во Львовской области выявлен 7891 больной COVID-19, 207 человек умерли, 2360 выздоровели.

Общее количество инфицированных в Украине составляет 58 111 (+847 за сутки), 1477 из них умерли (+21), 30 525 выздоровели (+756). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (6797), Львовской (7891) и Черновицкой (5289) областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Российский телескоп впервые осмотрел все небо в «жестком» рентгеновском диапазоне

12.07 / Песков оценил отношения РФ и США

11.06 / Племянница Марин Ле Пен отказалась извиняться за белый цвет кожи

04.06 / Экс-солист группы «Отпетые мошенники» предъявил иск к ГТК «Россия» и Малахову

06.06 / Путин пообещал, что денег на продвижение русской культуры хватит

20.06 / В пермском банном комплексе погибла шестилетняя девочка

21.06 / Автолихач Игорь Ишаев скучает в спецприемнике

28.05 / В мире: Как Швеция сыграла в рулетку с коронавирусом

01.06 / Путин поручил возобновить плановую работу больниц

16.06 / Оперштаб: в настоящее время коронавирусом болеют почти 244 тысячи россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска