 

“Слуга народа” разработает кодекс этики для своих членов – нардеп

19.07.2020, 4:46, Новости дня

Рабочая группа фракции “Слуга народа” разработает для членов партии кодекс этики, об этом в эфире “Радио Свобода” 17 июля сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, группа работает над несколькими документами.

“Положение о фракции – это как раз кодекс этики, и коалиционное соглашение, и более детализированная программа партии”, – отметила нардеп.

Кравчук не знает, будет ли кодекс предусматривать наказание для ее коллег, которые могут допустить некорректные высказывания.

“По большому счету, именно положение о фракции может регулировать возможность исключения членов фракции или включения во фракцию какого-то другого депутата. Кодекс этики – это такое, скорее, “джентльменское” соглашение, которое депутаты должны соблюдать. Это внутренний документ”, – сказала Кравчук.

Депутаты “Слуги народа” спровоцировали несколько скандалов своими высказываниями. 23 июня во время пресс-конференции в Николаеве народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсуждали коллег. Во время обсуждения Корниенко упомянул коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву и использовал выражение “баба рабочая, как корабельная сосна”.

Вначале Корниенко заявил, что запись смонтирована, но позже признал, что действительно обсуждал Аллахвердиеву. По его словам, он говорил не только об Аллахвердиевой, но и о николаевском политике Татьяне Домбровской, которую “Слуга народа” рассматривает как кандидата на должность мэра города. Он принес извинения и Аллахвердиевой, и Домбровской.

Во время вебинара, организованного Киевской школой экономики, народный депутат Галина Третьякова сказала, что в семьях, в которых рожают ради получения материальной помощи от государства, получаются “дети очень низкого качества”.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя эти скандалы, отметил, что “устал повторять народным депутатам, чтобы каждый раз – и во время эфиров и не во время эфиров, во время общения с журналистами и просто с людьми – они взвешенно подходили к каждому своему слову”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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