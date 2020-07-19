Мнение: Грозятся. Но Хабаровск не запугать

19.07.2020, 4:42, Разное

Тем временем в Хабаровске перешли к запугиванию билбордами….

Как то это совсем комично смотрится. Точнее, даже- ЖАЛКО.

Вот лозунг ЛЮДЕЙ. Граждан.

Мы, жители края, требуем

Даже прибывшие преторианцы сотрудники росгвардии, которых завезли туда в огромном количестве, не вмешивались. Что радует- ибо каждое такое «вмешательство» может послужить искрой, которая породит огромное пламя. Хорошо, что власть это наконец то поняла. Хотя их дальнейшие действия пока не предсказуемы.

А еще, очень трусливо и позорно ведет себя ЛДПР (понимай- её вождь).